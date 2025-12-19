搭機託運行李「被壓爛凹陷」超悽慘 880萬網友驚呼太扯了

行李箱被擠壓得慘不忍睹。圖／X@ InterMako

搭飛機出國託運行李，除了擔心行李遺失之外，許多人也擔心行李箱被摔壞。日前一名外國乘客的行李箱下場就很淒慘，整個被從中壓到凹陷，可說是慘不忍睹。他把被壓爛的行李箱照片拍下PO網，引來超過880萬網友查看，關心事發經過，都很好奇到底是哪個機場、哪間航空公司。

這個悽慘行李箱的主人，是擔任MLB紐約洋基隊特約記者的加拉格爾（Miguel Gallagher），他15日在X平台發布了自己行李箱被擠壓到凹陷的照片，他配文寫道「這不會是真的吧！我第一次遇到這種事情發生」。

另一個角度看悽慘行李箱。圖／X@ InterMako

只見加拉格爾的紅色硬殼行李箱整個凹陷，甚至連行李箱中的物品都能看見，加拉格爾說，自己經常搭飛機往返世界各國，卻第一次遇見這麼誇張的情況，雖然對於稀巴爛的行李箱感到很驚訝，但好加在行李箱裡面的物品都安然無恙，連他自己都說是奇蹟。不過，因為行李箱變形得太嚴重，要打開這咖行李箱真的是費了他九牛二虎之力，後來航空公司也有賠償他一個新的行李箱。

這則貼文引起881萬網友關注，紛紛留言表示「好想知道到底是哪間航空公司」、「我猜是在傳送帶上被卡住才會變成這樣的」、「這也太悽慘了吧」、「就算大象踩上去也不會變成這樣吧」、「你需要得到補償」、「到底是怎麼變成這樣的，太誇張了」、「是哪個機場啊」、「根本像是飛機落地前就從空中被扔下來一樣」。



