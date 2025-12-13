搭機遇到「行動電源起火」機艙冒煙！ 乘客嚇壞：第一次離死亡這麼近

飛機起飛後不久，疑似有乘客的行動電源起火，現場煙霧瀰漫。（示意圖／翻攝自unsplash）

為了飛行安全，有多家航空公司都規定，搭機時乘客不能使用行動電源。不過有民眾分享，今早搭乘飛往日本札幌的班機，在起飛後不久，機艙內突然傳出尖叫聲，空氣中還伴隨刺鼻煙霧，疑似是乘客攜帶的行動電源起火，讓原PO嚇壞直呼「在飛機上遇到失火的機率是多少，第一次覺得離死亡這麼近」。

今（13）日一名網友在Threads發文，原PO搭乘從桃園機場飛往北海道札幌的班機，不料起飛後不到半小時，機艙內突然出現煙霧，接著空氣中瀰漫煙硝味，疑似是乘客的行動電源起火。

廣告 廣告

從原PO拍下的影片可見，機艙內冒出灰白色煙霧，空服員緊急上前處理，拿著水瓶滅火，而周圍的乘客也紛紛離開座位，機艙內一度陷入混亂，所幸事後機上人員與乘客均未受傷，班機最後也順利抵達目的地。對此，原PO也驚險表示「在飛機上遇到失火的機率是多少，第一次覺得離死亡這麼近，謝謝保佑，大家都平安無事」。

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示，「真的不要在貪小便宜買便宜跟來路不明的行動電源了」、「還好沒事！行動電源帶上機真的要小心，飛機上爆炸今年已經好幾起了」、「機上都有廣播不能充電跟使用行動電源」、「上飛機嚴禁使用行動電源！充電線也要分開」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

電梯按錯樓層怎麼辦？ 新光三越曝「畫1符號」能取消

破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手