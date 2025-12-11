搭機遇哭鬧孩求助被拒…發文抱怨反遭網轟！

生活中心／李筱舲報導



搭乘飛機時遇到哭鬧的孩童該怎麼辦？近期一名女子搭乘飛機時，遇到一名嬰兒長時間哭鬧，向空服員提出「請家長讓小孩安靜」的請求，卻遭拒絕。她事後將經過分享至社群平台，表示這無關厭童，單純針對空服員的服務態度。貼文一出，引起眾多網友熱議。









網友在Threads發文示自己在飛機上遇到嬰兒哭鬧，請空服員幫忙「請家長讓孩子安靜」遭拒，她質疑航空公司處理方式欠妥。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

這名網友昨（10）日在Threads發文並附上影片表示，自己在飛行途中，附近座位的嬰兒持續哭鬧，因此她請空服員幫忙「請家長讓孩子安靜」，沒想到空服員回覆「她也沒辦法，這是一個嬰兒，她們也什麼都沒有辦法做。」讓原PO相當錯愕。她質疑航空公司「連過去提醒家長都做不到」，處理方式欠妥，並強調自己並非厭童，沒有針對小孩和家長，而是針對空姐的服務態度，並直言「包容與縱容是兩回事欸」。

貼文引發網友熱議，不少人認為原PO的要求過度，認為嬰兒哭鬧是無法控制，並表示空服員拒絕並沒有錯。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

貼文曝光後，大批網友反而批評原PO的要求過度，認為嬰兒哭鬧是無法控制的，空服員的首要職責是維護飛安，而非替乘客「管理噪音」。留言表示：「我只看到一個巨嬰需要閉嘴。」、「支持航空空服員」、「不覺得空服員擺爛，他就是拒絕了一個不合理的要求。」也有人提醒她，若堅持要求反而可能惹來反效果。面對負評不斷，原PO最後無奈回應，只能靠購買降噪耳機來減少影響。





