搭機遇行動電源爆炸！ 機艙冒煙乘客嚇壞：第一次離死亡這麼近

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

行動電源爆炸起火層出不窮，今（13）日有網友分享，清晨搭乘自桃園機場飛往日本札幌的班機，起飛後不久，機艙內疑似有乘客攜帶的行動電源突然爆炸燃燒，空氣中瀰漫著刺鼻煙硝味四，引發艙內乘客咳嗽不止，所幸在空服員迅速處置下，機上人員都平安無事。

今（13）日有網友分享，清晨搭乘自桃園機場飛往日本札幌的班機，起飛後不久，機艙內疑似有乘客攜帶的行動電源突然爆炸燃燒。（圖／@luunnaa___03 Threads）

網友@luunnaa___03所搭乘的班機升空後，機艙內突發異狀，疑似有乘客的行動電源爆炸燃燒，讓她當場嚇壞。劫後餘生的她隨即在Threads發文直呼，「在飛機上遇到失火的機率是多少……第一次覺得離死亡這麼近，謝謝保佑，大家都平安無事。」從影片可見，機艙內煙霧瀰漫，刺鼻的煙硝味四散，讓不少乘客驚慌咳嗽，現場一片混亂。

貼文曝光，網友紛紛留言熱議，「真的不要再貪小便宜買便宜跟來路不明的行動電源了」、「有些人還是講不聽會在飛機上用，而且查行動電源比較仔細的大概就中國大陸跟韓國」、「還好沒事！行動電源帶上機真的要小心，飛機上爆炸今年已經好幾起了」，更有網友建議，「行動電源要裝在防爆袋」。

