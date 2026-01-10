搭機遇Lulu夫妻 旅客抱怨如廁遭阻 陳漢典首露面：公道自在人心

陳漢典日前和Lulu去日本拍婚紗坐頭等艙，卻被商務艙旅客投訴不能用頭等艙廁所。（林奕如攝）

陳漢典和Lulu黃路梓茵飛往日本拍婚紗，獲贈「頭等艙」機票，但同班機商務艙旅客卻抱怨想用頭等艙廁所被制止，質疑名人優先，陳漢典10日主持《黑白大廚2》台版無限料理地獄活動，他表示：「我完全不知道這件事，看航空公司如何處理，我們就是正常出去拍照、搭飛機，反正公道自在人心，沒關係這事情會過去。」

該料理主題是紅蘿蔔，陳漢典賣力替活動宣傳，更說婚宴有一道一定是紅蘿蔔料理。談到老婆的廚藝，他人夫求生慾爆棚，大讚Lulu很會下廚，「煮東西最重要是心，至於成果怎麼樣，就很主觀。我覺得很好吃。」夫妻最常在家吃清粥小菜，有一次在高雄突然很想念，還去超商買白飯加熱水弄成粥，再煎一個荷包蛋灑鹽，就是完美消夜。

廣告 廣告

廚佛瑞德（左起）、陳漢典、阿辰師10日出席《黑白大廚2》台版無限料理地獄活動。（林奕如攝）

陳漢典在1月25日台北文華東方酒店舉辦婚宴，透露預計宴客50、60桌，現在跟老婆意見溝通，「我算是輔助的功能，女生對於婚宴有自己想法，她妹妹路馬力是視覺總監，我也非常期待。」升格人夫首過農曆過年，他準備岳父、岳母紅包不能少，「會啦一定會準備，多了家人感覺。」

更多中時新聞網報導

Lulu拍婚紗 甜喻陳漢典如富士山

長照互助喘息 民團籲論質計酬

假日輕急症中心 雙北每小時僅1患者