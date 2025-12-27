搭機「付費選座」不值得？專家曝3情況會後悔！

生活中心／尤乃妍報導

在訂購機票時，通常會提供加價優先選擇座位的選項，不過，在付了一筆機票錢後還要「付費」選座，真的值得嗎？美國理財作家席薩（John Csiszar）在理財網站《GOBankingRates》指出，除了這些特定需求外，不建議特意多花一筆不必要的開支。









搭機提前「付費選坐」值不值得？專家曝除「3情況」外根本浪費錢！

搭乘長途飛機、或是班機客滿、與家人朋友同行時，可考慮付費提前選座，提升旅途品質與舒適度。（圖擷取自台灣虎航官網）

美國理財作家席薩（John Csiszar）在理財網站《GOBankingRates》解釋，除了這些特定情況與需求外，並不建議加錢選座位。

廣告 廣告

1.搭乘國際長途航班：若航班飛行時間長達8、12甚至16小時，中間座位不僅難進出，且狹小空間讓人無法活動四肢也不能好好休息，就可以加價選擇靠窗、靠走道，或是更寬敞的前排座位。



2.班機客滿：旅遊旺季期間，經常會碰到班機爆滿的時刻，若沒提前選位，大機率被安排中間座位，或是飛機後方、靠近廁所等位置，可能伴隨異味或噪音。提前選位能確保座位品質，讓旅途更舒適。



3.與親友同行：若是與家人、朋友共同旅遊，想坐在一起，就可提前付費劃位。因為航空公司部會保證將同行人全部安排在一起，付費選座是最簡單的方式。

搭機提前「付費選坐」值不值得？專家曝除「3情況」外根本浪費錢！

加價選座前，旅客可以多上網查詢航空公司座位安排，若僅是位置靠前而整體活動空間、舒適度沒有提升的話便不建議花錢選座。（圖／擷取自長榮航空官網）

另外，有些需要加價的座位並不值得多花一筆。

1.僅靠前排的優選座位：許多航空公司會推出前排座位供民眾選擇，但有時這些座位僅是「靠前排」，並未增加腿部空間與乘坐舒適度，只有在下飛機時能夠提早離開這一項優點，除非時間安排上有需求，否則並不划算。



2.靠近廁所座位：雖然靠近廁所的座位可能活動空間會稍微寬敞，但同時也可能伴隨氣味或是長途旅行中起來走動的其他旅客，很難好好休息。



3.需付費的中間座位：經濟艙中間座位並無任何優勢，被夾在中間就連要去廁所都行動困難，就算不提前選座也大機率會被安排到中間座位，無需多花一筆開銷。

原文出處：搭機提前「付費選坐」值不值得？專家曝除「3情況」外根本浪費錢！

更多民視新聞報導

菲律賓皇家航空停航台北直飛長灘島 業者:損失2.3百萬

旅日旅台遊客比例懸殊! 日本熊本"辦桌宴"推來台觀光

全球最繁忙國際航線"桃機搶佔2條" 台港航線再奪冠

