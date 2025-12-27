搭機「沒螢幕」怎麼辦？網揭椅背小心機：可對付在天上時間

網友無奈班機沒有螢幕不知道該做些什麼，對此椅背上QRcode功能曝光。示意圖／吳宜錡攝

許多航空公司會提供無線娛樂系統，讓乘客於搭乘期間能用自己的手機或平板連接飛機Wi-Fi觀看節目、玩遊戲，不過有些機型則沒有提供；一名網友就在社群抱怨，搭乘長榮航空飛往清邁航班，無奈飛行近4小時沒有電視，「可以請空姐一棒把我打昏嗎？不然要做什麼？」事實上，椅背上QRcode藏有1項功能。

原PO在社群抱怨，日前花了2.4萬元購買長榮飛往清邁來回航班，不過至清邁近4小時飛行期間，該班機椅背沒有提供電視，無奈不知道該做些什麼；貼文一出，網友建議可以放空冥想、先刪除手機照片，以免旅遊時手機容量不足，或是吃東西讓自己「暈碳」強制昏睡。

不過一派網友點出，乘客訂票時就可以先從航班相關資訊查詢，若發現該航班無提供電視，可透過椅背上QRcode掃描，如此一來就能使用手機看影片，不過網頁只能連連接機上娛樂，無法連至外網。

見貼文引起網友關注，原PO感謝網友的指點外，分享下次會記得先查詢航班機型，並事先下載影片、帶上書籍、吃大量澱粉等等，或是讓自己於搭機前一天不要睡覺，如此一來就能「對付在天上的時間」。



