搭機NG穿搭安檢狂被攔 地勤列10提醒：最慘出不了國

今年農曆春節連假共有9天，不少民眾安排出國玩，一名地勤整理搭機10大注意事項，包括提前到機場、善用線上、事先查好攜帶物品的規定、注意護照效期等，若護照過期就無法登機；地勤也建議，搭機穿著以輕便為主，若穿厚重外套、複雜鞋款或配戴金屬飾品，常會在安檢時被要求反覆檢查。

地勤、部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」日前在臉書粉專發文表示，每到過年機場總是人潮滿滿，航空公司報到櫃台及安檢一定會大排長龍，只要一個小細節沒注意，就可能影響到整趟行程。粉專整理10個重點提醒，不論自由行或跟團都適用。

●不要壓線到機場

過年期間櫃台、安檢、證照查驗都可能大排長龍，準時抵達機場不代表能準時完成所有流程，錯過航班通常無法補救；建議提早3至4小時抵達機場比較安全。

●善用線上／自助報到

提前完成報到與選位，可以減少現場排隊時間，也能在櫃台人潮爆滿時保留彈性。

●穿著輕便、舒適

厚重外套、複雜鞋款或是金屬飾品，常會在安檢時被要求反覆檢查，不僅延誤到自己的時間，也會影響後方旅客。

●出發前確認證件效期

護照效期不足、簽證未辦妥，就算人到機場也可能無法登機，且通常無法通融。

●排隊前先拿掉護照套

護照套容易影響掃描與查驗，應先拿出能讓整個流程更順，減少來回抽取造成手忙腳亂。

●出發前移除舊行李條

舊條碼可能導致系統誤判，增加行李被送錯航班或無法判別目的地的風險。

●不確定的物品先查攜帶規定

電池、液體、噴霧、藥品等規定，若沒事先確認好，很容易在安檢時被丟棄。

●重要物品隨身攜帶

證件、藥品、貴重物品一旦放進託運行李，若行李延誤或未到，旅客會立刻陷入不便，建議隨身攜帶並謹慎保管。

●領行李務必確認是不是自己的

行李箱外觀相似很常見，應核對行李牌號碼與姓名，避免誤拿別人的行李。

●現場檢查行李是否損壞

行李若有破損，應當下向所搭乘航空公司行李組反映，離開機場後再回頭處理，能申訴的空間會小很多。

