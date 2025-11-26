搭檔坤達閃兵遭起訴 KID認了：連吳宗憲都被影響

KID、溫妮出席新節目記者會。

坤達爆出閃兵遭新北檢起訴，求刑2年8個月，原本宣布回歸《綜藝玩很大》，卻也因此而掀熱議。搭檔KID（林柏昇）今出席記者會，被問到敏感問題，他表示私下有關心坤達，但至今仍沒有回歸，而少了坤達，錄影時氣氛也相當微妙。

邰智源、羅時豐今（26日）與黃鐙輝、KID、溫妮、丘涵等人出席新節目《真料理兩鍋論》發布記者會。由於坤達閃兵新聞曝光當天，《綜藝玩很大》正在加拿大出外景，坤達雖立刻返台，但演藝工作仍大受影響，目前工作也全面暫停。

對於坤達是否回歸《玩很大》，KID表示：「不清楚節目後續，自己僅能承擔兩人的工作，把歡樂帶給大家。」他也透露，因為少了坤達，就連平常活力十足的吳宗憲也被影響，不過，他透露連吳宗憲都被影響，錄影氣氛低迷，但仍得強打精神完成工作，才能把歡樂帶給觀眾。

