搭檔王浩一心肌梗塞辭世 劉克襄重返傷心地曝2人最後對話

劉克襄出席特映會。（公視提供）

劉克襄日前和另一主持人王浩一之子王柏舜、製作人林彥輝等製作團隊、多位重要節目來賓出席在宜蘭蘇澳舉辦公視《浩克慢遊》全新第八季特映會。劉克襄感慨，第八季的第一集在南澳拍攝，也是他與心肌梗塞逝世的王浩一最後一次同框。

劉克襄說，下一集要到湖口、楊梅兩個老街拍攝，卻臨時接到王浩一因身體不適，需要臨時請假的消息。他原以為對方只會是一次性的缺席，還特別從家裡帶來一隻臺灣黑熊玩偶作為搭檔的替身，沒想到王浩一就此中途下車，「我不能說南方澳這個地方是一個傷心地，但是幾個熟悉的朋友，都是我來到這邊就會想念起他們。這個地方也是浩一拍攝的最後一集，所以這裏就變得意義特別的多。也希望這個第八季，大家也能幫我們廣為宣傳，因為這是你們最後一次看到我們兩個在這裡，努力地想要把臺灣的好，用我們自己所知的分享給大家。」

王浩一兒子王柏舜（左）和劉克襄分享父親生前的話。（公視提供）

王浩一兒子王柏舜回憶起父親當初接到節目邀約的情況，「當初爸爸得知他要和克襄叔叔搭檔主持一個電視節目，打電話跟我分享時是非常充滿興奮的語氣。過程中我自己也去跟拍過幾次，看到他們可以跟彼此一起做一些自己喜歡做的事情，去探索、去冒險、去關心臺灣這些其實很用心的人，就會覺得爸爸能和克襄叔叔與節目團隊們擁有彼此，我也覺得很不錯。」

《浩克慢遊》2014年開播，劉克襄回憶起10年前第一次拍攝，當時空拍機技術還不太成熟，王浩一聽到製作人林彥輝說，節目會使用空拍來捕捉畫面時，還誤以為是要用直升機來拍攝，當時還驚訝不已。

王浩一（左）和劉克襄在本季第一集探訪蘇澳、南澳。（公視提供）

沒想到第一次開拍，空拍機出動沒多久就發生墜機事件，讓拍攝團隊相當挫折，也讓劉克襄與王浩一都嚇了一大跳，兩人都覺得既心疼又無奈，完全想不到拍攝會如此波折。直到現在節目拍攝至第八季，兩人見證過超過10次的空拍機失事意外，如今再回想起來，反而覺得那段狼狽的經歷別有一番趣味，甚至成了他們拍攝經歷中，最值得回味的笑料之一。

《浩克慢遊》以「放慢腳步、重新觀看臺灣」為核心精神，跟著劉克襄與王浩一的腳步，走進山林、海岸、城鎮與小路，不提供制式的旅遊攻略，而是邀請觀眾慢下來，細細品味那些容易被忽略的地方與人情。《浩克慢遊》5日起每週四晚間9點公視頻道播出。

