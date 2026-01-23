搭淡海、安坑輕軌可拿回饋金！仍有441萬元沒人領 1月底歸零

安坑輕軌。（示意圖／黃威彬攝）

新北大眾捷運公司推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」常客回饋計畫，但114年度回饋金兌換率僅約22.2%，目前總計仍有新台幣441萬餘元未領取，而相關回饋在1月底就到期，提醒旅客應儘速到車站加值機操作領錢，以免回饋金歸零。

新北捷運公司表示，為實質回饋長期支持輕軌的旅客，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）搭乘淡海及安坑輕軌，當月累積票價滿200元，即可回饋50元（等同75折優惠）。

新北捷運公司提到，依據最新數據顯示，截至114年（2025年）底，全系統兌換率僅約22.2%，其中淡海輕軌約有2萬4000餘張票卡、安坑輕軌約有9700餘張票卡未兌領，未領取總金額高達441萬餘元，甚至有人單張票卡累積回饋金2850元仍未領取。

新北捷運公司提醒，114年度的回饋金，領取期限至115年（2026年）1月31日止，逾期將全數歸零，無法補發。

至於回饋金該怎麼領？新北捷運公司指出，民眾可利用各車站內的「售票加值機」進行領取，只要將票卡放置於機台感應區後，點選螢幕「6筆交易查詢」，確認「可回饋金額」，再點選「現金回饋」按鈕，金額即自動加值至票卡電子錢包中。

新北捷運公司補充，雖然回饋金計畫適用於一般票、學生票、社福票及兒童票，但前提是必須「使用票卡內儲值金扣款」才可累積；如果乘客使用「基北北桃1200定期票」或「社福點數」扣款，則無法累積回饋金額。

