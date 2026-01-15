搭火車別睡太熟...女慣竊摸走信用卡盜刷黃金 銀行起疑識破

彭姓女子搭台鐵途中，偷走熟睡旅客的信用卡後到銀樓企圖盜刷黃金，幸被銀行發現；新竹地方法院依竊盜罪、偽造文書罪等，判處彭女有期徒刑5月。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕彭姓女子去年10月某日白天搭台鐵途中，偷走熟睡旅客的信用卡及現金4000元，馬上持竊得的信用卡到銀樓企圖盜刷1兩黃金，被銀行發覺有異詢問，加上失主收到消費簡訊發現遭盜刷，報警逮獲彭女；新竹地方法院依竊盜罪、偽造文書罪等，判處彭女有期徒刑5月。

判決書指出，經濟狀況不佳的彭女，去年10月27日9時28分許，乘坐台鐵列車南下途經新竹縣竹北市時，見1名男乘客於車內熟睡，竟在車廂內，徒手竊取該乘客皮夾及文具袋內現金共4000元及信用卡1張。

彭女竊得信用卡後，先於信用卡背面簽名欄上覆蓋簽上自己的姓名，變造簽名欄的內容，隨即到新竹市某銀樓表示欲購買1兩黃金，並出示變造信用卡給銀樓負責人。銀樓負責人不察，遂刷卡列印簽帳單，爾後銀行客服撥打電話詢問刷卡消費事宜，銀樓負責人始察覺信用卡背面署名與正面英文姓名不符，因此取消該筆刷卡交易而不遂。

此時，信用卡失主也因收到銀行信用卡消費簡訊，而驚覺其信用卡遭竊取盜刷，經報警處理而循線查獲彭女，並扣得信用卡1張及簽帳單2張。

新竹地院法官審酌，彭女曾有竊盜前科，但考量持有中度身心障礙證明，且其所竊財物金額非鉅，犯罪情節「情輕法重」，客觀上足以引起同情，因此依刑法第59條規定給予酌減。法院最終依在供陸路公眾運輸車內竊盜罪、併犯行使變造私文書罪判刑，應執行有期徒刑5個月，得易科罰金，竊得的4000元現金沒收。

