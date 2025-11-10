搭火車吃麥當勞很失禮？他1張照片引2700萬點閱 網批：不該吃

網友在列車上吃麥當勞引議。圖／翻攝自X@fatechan0

許多人搭乘高鐵、火車等交通運輸工具，會攜帶便當、三明治，或是漢堡速食類上車用餐，不過日本一名網友日前在社群發文，分享自己搭乘希望號列車自由座照片，照片中「麥當勞」竟引起網友2700萬次點閱關注，直指麥當勞是列車上「最不該吃的東西」，宛如人間煉獄。

該名網友分享，在3天連假中搭乘了希望號列車自由座，他拍下列車畫面，當時人潮看似不多，桌上則放了一袋麥當勞；貼文一出，一些網友分享了搭乘體驗，不過更多網友關注的，是在新幹線上吃麥當勞。

一名網友指出，列車上很擁擠，若帶麥當勞上車，車裡就會瀰漫著麥當勞的味道，即便是3天放鬆的假期，「卻在一列氣氛緊張的高速列車上吃著麥當勞的漢堡和薯條」，強調「這絕對是我最不該吃的東西」，一名網友也分享，有次一名乘客在旁邊大吃麥當勞的漢堡、薯條和雞塊，「他身上的體味加上麥當勞的味道，讓從大阪到東京的旅程簡直成了人間煉獄」，希望人們不要在新幹線上吃麥當勞。

還有網友表示，只要有乘客在列車上吃麥當勞，「每個人看起來都很不高興」，甚至「全程都背對著他」，建議「搭新幹線的話，我還是覺得應該吃鐵路便當，而且我會特地選味道沒那麼重的」，或是選擇餐包裹腹。

原PO在社群發布該篇貼文，短短1週時間就吸引2700萬次點閱關注，其中多談論列車上吃麥當勞一事；因此開出投票活動統計接受程度，其中62.4%可以接受車上食用麥當勞，37.6%無法接受。



