搭火車屎在滾！女廁上大號遭誤認色狼 七旬翁被查出通緝身分

記者楊忠翰／新北報導

新北李翁誤闖板橋車站女廁上大號，因通緝身分遭解送歸案。（圖／翻攝畫面）

新北市1名71歲李姓老翁，上月19日下午3時21分因腹痛如絞，誤闖板橋車站2號女廁上大號，清潔人員發現後急忙通報，鐵警迅速趕抵現場，由於當時女廁內僅有李翁1人，加上手機內並無任何女子私密照片，鐵警當場排除他是偷拍惡狼，但警員查證其身分時發現，李翁竟是傷害通緝犯，遂將他解送台北地檢署歸案。

林姓女子在《Threads》發文表示：「女生上廁所真的要小心，剛剛在板橋火車站等車的時候，看到一個阿伯被一名男生直接從女廁拖出來，才知道他一直躲在女廁裡，被店家發現了；真的很恐怖！警察到場的時候，他竟然直接脫褲子…」，引發女網友熱烈迴響，紛紛留言分享自己在板橋車站的經歷。

廣告 廣告

鐵路警察局表示，去年12月19日下午3時21分，板橋分駐所接獲報案，指出板橋車站2號女廁發生偷窺案件；警員到場了解後發現，李姓老翁因腹痛關係，急著進入廁所解放，沒注意到牆上標誌，不慎進入女廁內上大號。

警員清查李翁的手機資料後，確認裡面並無任何女子私密照片，加上當時女廁僅有他1人，因此排除李翁意圖偷窺或偷拍，警員進一步抄錄其資料，赫然發現李翁因傷害案件被台北地檢署通緝，當場將他上銬逮捕並依法解送歸案。

新北李翁誤闖板橋車站女廁上大號，因通緝身分遭解送歸案。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

外遇長達8年！夫假上進台中讀碩士 科技女董座抓包同居小三

警將通知駕駛到案！休旅車窄巷逆向違停 下車之人竟是前立委邱毅

綠帽夫求償百萬！影城女副理偷吃前科犯 首次開房激戰4次

無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮

