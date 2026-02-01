搭火車掉手機「差點哭著回台北」 沈春華焦急下場神反轉

沈春華搭火車掉手機差點哭著回台北，焦急結局神反轉。（資料圖／粘耿豪攝）

資深媒體人沈春華近年雖離開主播台，仍經常透過社群與網友互動，出遊時也會開直播分享各地所見所聞。不料，她今年初與友人到台灣東部體驗台鐵的山嵐號，竟發生手機遺失的意外，讓她焦急表示，差點哭著回台北。

沈春華近日發文透露，1月到花蓮搭乘山嵐號，大家就像小學生遠足一樣非常興奮，然而，火車才抵達第一個站，她下車沒多久，就發現手機不見了，心跳瞬間加速飆升，「皮包翻了三遍，座位上上下下找過，真的沒有。緊張、懊惱、慌亂，全都一股腦湧上來。我極力思索，可能將手機掉在哪裡？只要一想到手機可能真的不見了，我整個人幾乎是『失魂落魄』」。

過程中，友人出面安撫情緒、幫忙尋找，甚至打電話到車站附近的伴手禮店詢問，可都沒有任何下落。隨後友人的女兒冷靜地用手機內建的「尋找手機」功能，但所有資訊都在手機裡，眼看列車即將啟動，她只好努力想起帳號密碼。令人訝異的是，該女子發現手機定位其實在列車上，原來手機一直被放在隔壁車廂，她才想起：「我一開始上錯車廂，坐錯位子。移動到隔壁車廂時，我抓起包包和大外套，卻把手機留在那張沒人坐的桌子上。一路談天說笑，我渾然未覺」。

沈春華1月到東部體驗山嵐號。（圖／臉書 沈春華 Live Show）

沈春華坦言，儘管手機順利回到身邊，但可能失去的感覺，仍讓人非常沮喪，同時對友人的女兒很是感謝，尤其女子冷靜又細心的應變方式，讓她領悟到，「失而復得的契機，有時靠的是自己的冷靜，有時，靠的是身邊那些願意多走一步、伸出援手的人」，更提醒：「旅行是放鬆，但欣賞美景的同時，也別忘了，替自己多留一分謹慎」，最後還拍下了將手機抱在懷裡的合照，顯見當下驚魂未定的心情。

貼文曝光後，引來網友紛紛留言回應，「還好…虛驚一場」、「一分驚嚇多了十分的謹慎」、「我的心…感覺跟著妳坐了一趟雲霄飛車」、「真是折騰！幸好幸好」、「台灣最美風景，被遺忘的手機靜等主人尋來，不會遺失不會被拿走」、「心肝寶貝找回來擁入懷中」。

