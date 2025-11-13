搭火車睡著！女乘客驚醒發現遭性侵 警方公開長相「全民一起抓噁男」

英國警方公開噁男長相，希望全民一起抓嫌犯。（翻攝自dailyrecord）

英國鐵路發生一起震驚社會的性侵事件。警方公布一段來自愛丁堡開往伍爾弗漢普頓列車上的監視器畫面，呼籲民眾協助辨識涉案男子。

根據《Daily Record》報導，案發於10月23日（週四）上午9時左右，一名女性乘客在火車上醒來時，驚見一名男子對她進行性侵。嫌犯隨後在伍爾弗漢普頓車站逃離現場。

英國交通警察局發布的監視器影像顯示，疑犯為年長白人男性，當時穿著黑色T恤、藍色牛仔褲及白色鞋子。警方表示，該男子可能掌握有關此案的重要資訊，呼籲認出他的民眾主動提供線索。

廣告 廣告

警方提醒，任何人若有相關線索，請以簡訊發送至61016，或致電0800 40 50 40，並提供案件編號「221/23 October 2025」。此外，也可匿名通報英國犯罪阻止組織（Crimestoppers），電話0800 555 111。警方強調，任何目擊者的協助對案件偵辦至關重要。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

破產、離婚又喪母！徐亨嘆「活得好累」 沉痛喊：現在只剩努力還債

老母照護癱瘓兒50年「紅包塞口中」絕望弒子 法官判2年6月、建請總統特赦

降溫超有感！入秋最強冷空氣下週報到 北台灣恐探12度