搭男友車遭逆向機車衝撞 電臀舞者驚：當跑跑卡丁車在騎？

知名電臀舞者「碗公」林宛君日前搭乘男友新買的廂型車時，在新北市新莊堤外道路遭逆向衝出的身障機車撞擊，她在社群平台分享行車紀錄器直呼傻眼：「怎麼有人把身障機車當跑跑卡丁車在騎，突然衝出來閃都閃不掉」。

呂男騎乘身障機車違規跨越道路中央雙黃實線，隨後與 直行之自小客貨發生碰撞 。（圖／警方提供）

「碗公」林宛君是知名舞者及舞蹈老師，經常在社群媒體分享TWERK電臀舞表演與教學影片，其中一支YouTube影片的觀看次數高達1831萬。不過近日她在Threads上PO出行車紀錄器畫面，並表示，男友的新車上週六被逆向騎士撞到， 昨天從警察那邊拿回行車紀錄器，「看完車禍畫面我極度傻眼， 怎麼有人把身障機車當跑跑卡丁車在騎， 突然衝出來閃都閃不掉」。

新莊分局於11月8日下午4時許獲報，一名呂姓男子騎乘身障機車沿重新堤外道路往樹林方向行駛，至肇事地點時駛入來車道與沿重新堤外道路往三重方向直行之自小客貨發生碰撞。呂男身體多處擦挫傷，送往亞東醫院治療，無生命危險。雙方酒測值均為0。全案事故由新莊分局交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪記錄。

警方到場處理 。（圖／警方提供）

警方呼籲，用路人駕駛車輛時，須遵守標誌、標線及號誌規定，勿為省時而任意違規，避免意外發生。

