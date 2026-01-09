搭直升機空降《星際大戰》片場探班！阿湯哥親跳泥潭裡拍攝

湯姆克魯斯近日去探班《星際大戰：星際戰機》，結果還親自扛攝影機拍攝。（圖／美聯社）

由萊恩葛斯林主演、薛恩李維執導的《星際大戰：星際戰機》預計在明年上映，導演薛恩李維近日接受《紐約時報》訪問時透露，繼名導史蒂芬史匹柏來到片場探班後，「阿湯哥」湯姆克魯斯也在去年11月來到英國片場，甚至阿湯哥還親自拍攝了其中一場「光劍」的動作戲。

薛恩李維分享，當天湯姆克魯斯搭乘直升機降落現場，全劇組還播放《不可能的任務》主題曲歡迎他。他說，湯姆克魯斯原本只是想來看看拍攝，沒想到只是半開玩笑的建議他直接操作一台攝影機，他就真的親自跳到泥潭裡面，開始拍一場光劍動作戲，「上周史蒂芬史匹柏才來探班，現在湯姆克魯斯正扛著攝影機，弄壞了他那雙高級皮鞋。」他接著補充：「你以後看這部電影時，你就會知道有一部分是湯姆拍的。這難道不酷嗎？」

目前該片劇情細節依舊是保密狀態，只知道是一部設定於遙遠銀河系且與天行者家族主線無關的全新原創作品。

