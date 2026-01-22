搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。

在阿蘇山搭乘觀光直升機失聯的2名台灣旅客目前狀況仍不明。（圖／美聯社）

據《RKK熊本放送》綜合日本熊本縣警方與消防單位消息，這架失聯的直升機是由阿蘇市知名動物園「阿蘇卡德利樂園」（Cuddly Dominion）所提供的觀光遊覽服務。該機於20日上午進行第三次飛行作業，原定行程為10分鐘的空中遊覽，帶領遊客俯瞰草千里（Kusasenri）及阿蘇中岳火山口。

廣告 廣告

然而，消防單位在接獲乘客智慧型手機發出的強烈衝擊警示後，懷疑機體可能發生墜毀或迫降。由於火山口附近車輛無法通行，搜救人員克服地形阻礙，徒步進入山區搜索機體蹤影。

駐福岡辦事處處長陳銘俊（右2）21日下午抵達熊本縣阿蘇山了解日方搜救的情況。 （圖／翻攝自李逸洋臉書）

機上搭載一名64歲日籍飛行員，以及兩名台灣籍遊客分別為41歲男性與36歲女性，至今仍失聯。台旅客的家屬接獲消息後，也緊急趕抵熊本。

駐日代表李逸洋指出，前天(20日)日本警消合計出動60人搜救，自衛隊也出動直升機救援，從各角度嘗試接近直升機墜落地點。昨天(21日)日方也出動逾50人搜救，空中至少4架直升機盤旋，並嘗試無人機接近，搜救隊持續努力中。

延伸閱讀

女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧

雲林夫婦滯留阿布達比獲救 ！「沒謝劉建國」遭出征 羅智強嗆爆民進黨

影/你給我起來！基隆大火小隊長詹能傑殉職 同僚擔架旁悲喊