搭肩許瑋甯被酸「貴圈真亂」！柯震東穿搭也遭嫌 怒嗆回擊「蠢貨」

柯震東搭肩許瑋甯合照遭網友酸「貴圈真亂」。（圖／翻攝自柯震東IG）





藝人邱澤與許瑋甯上月28日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場眾星雲集，幾乎大半個演藝圈的有人都到場見證，而男星柯震東當晚也受邀出席，沒想到，他在婚宴中的一舉一動都格外受到網友關注，先是因合照被狠酸「貴圈真亂」，接著又有人批評他「喜事還穿黑，蠢貨」，對此，柯震東也親自出面回應。

柯震東當天身穿全黑西裝出席，並在IG限時動態分享與許瑋甯、邱澤的搭肩合照，從照片中可見，他一手搭在許瑋甯肩上，另一手則比出YA手勢，而許瑋甯則是雙手捧臉微笑面對鏡頭，足見雙方好交情，豈料，該張照片卻被網友酸「貴圈真亂」，更意外釣出柯震東本人幽默回應：「不是，你這篇留言也太多了吧。」

柯震東親自回擊酸民。（圖／翻攝自Threads）

柯震東親自回擊酸民。（圖／翻攝自Threads）

接著就連服裝也讓網友不滿，更批評他「喜事還穿黑。蠢貨」，柯震東也回應表示：「你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨」，親自反擊酸民，而柯震東也將該篇回應截圖在Threads分享寫下，「好久沒用Facebook!真療癒，限時分享！晚點刪」，引來大批粉絲留言「愛看多發」。



