搭船出遊注意！行動電源「這外觀」禁用 航港局：違者恐負法律責任

記者李育道／台北報導

近年行動電源起火、冒煙意外頻傳，成為大眾交通運輸的「隱形炸彈」。（示意圖／資料照）

近年行動電源起火、冒煙意外頻傳，成為大眾交通運輸的「隱形炸彈」。為防範海上意外，交通部航港局特別發出警告，提醒民眾搭乘客船時務必遵守「4不1注意」原則。航港局強調，若因不當使用造成災害，旅客恐須負擔法律與賠償責任。

登船必看「4不1注意」！外觀膨脹千萬別用

航港局指出，鋰電池具備高風險特性，為降低登船風險，旅客務必落實安全原則：「不使用未經檢驗合格產品、不使用外觀受損或膨脹電源、不將電源放行李箱、不在高溫下使用」。此外，使用時須在視線可及範圍內，隨時留意是否有異狀，以確保航行安全。

搭船攜帶行動電源4不1注意。（圖／航港局提供）

客船配備金屬水桶！98艘船已完成鋰電池滅火演練

針對鋰電池起火「難熄滅、易復燃」的特性，航港局長葉協隆指出，除了立即壓制火焰，更需大量清水降溫。目前航港局已要求客船業者備妥金屬製水桶、長柄夾具等專業應變設備。目前營運中的 98 艘客船已全數完成首輪演練，未來規定每 3 個月必須演練一次，由檢查員嚴格把關。

搭船攜帶行動電源懶人包。（圖／航港局提供）

懶人包、動畫影片上線！違規最高負賠償責任

為了推廣安全觀念，航港局已在基隆、台中、高雄、花蓮等多地舉辦宣導活動，並製作海報、動畫影片於售票亭及船艙推播。航港局再次提醒旅客，若發現行動電源出現異常發熱、冒煙或異味，應立即通報船員協助。一旦引發火災傷亡，後續賠償與法律代價恐讓人難以承受。

