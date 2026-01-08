搭船攜帶行動電源「四不一注意」 航港局籲落實安全守則確保海上旅程平安

航港局製作搭船攜帶行動電源宣導海報。（圖：交通部航港局提供）

為降低行動電源於船舶上引發事故風險，確保民眾海上航行安全，交通部航港局提醒旅客，搭船時攜帶行動電源應遵守「四不一注意」原則，包括：不使用未經檢驗合格的行動電源、不使用外觀受損或膨脹的行動電源、不將行動電源放置於行李箱中、不在高溫環境下使用，並隨時注意行動電源狀況，須於視線可及範圍內使用。航港局呼籲旅客確實遵守相關規定，共同維護船舶與乘客安全。

航港局指出，近年行動電源已成為民眾隨身必備物品，但其內含鋰電池，一旦使用不當，恐在密閉船艙環境中造成嚴重安全風險。為提升民眾正確使用與攜帶行動電源安全意識，航港局已陸續於基隆、臺中、金門、南投、高雄、花蓮及臺東等地舉辦多場行動電源安全宣導會，向旅客與業者說明潛在風險及正確因應方式。

航港局也製作相關宣導海報、懶人包及動畫影片，透過海運客運場站、售票亭、公部門據點及客船船艙等多元通路張貼與推播，讓旅客在搭船前與航行途中皆能即時接收安全資訊。相關宣導內容也同步公布於航港局官方網站，方便民眾查詢，期能全面強化行動電源使用安全觀念。

航港局局長葉協隆強調，鋰電池具有易燃、易復燃等風險特性，一旦起火，除須立即壓制火焰外，更需持續以大量清水降溫，防止再次燃燒。為此，航港局已要求各客船業者額外備妥金屬製水桶、長柄夾具等必要應變設備，並督導營運中的九十八艘客船，全數完成首次鋰電池起火應變演練，後續並規定每三個月至少辦理一次。

航港局也將於例行及不定期安全抽查時，指派檢查員加強查核演練執行情形與船員操作熟悉度，確保緊急狀況發生時能即時妥善處置。航港局提醒旅客，若發現行動電源出現異常發熱、鼓脹、冒煙或異味等情形，應立即停止使用，並通報船員協助處理；如因不當使用導致事故，相關責任人仍須負起法律與賠償責任。