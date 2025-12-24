搭船遊濕地 探索候鳥與生態之美





國家公園署台江國家公園管理處將於115年1月17日(六)，辦理「台江黑琵季系列活動－濕地探索趣」，邀請民眾搭乘觀光管筏，深入濕地秘境，體驗濕地多樣風貌與感受濕地之美。

本活動結合台江濕地學校環境教育課程及在地特色觀光管筏遊程，透過遊戲與實地觀察，認識台江濕地、候鳥與濕地保育的重要性，此外也藉由理解人類與候鳥之間的相互關係，學習正確對待環境之觀念與行為。

報名費每人新臺幣400元(包含遊覽車資、船資、保險及午餐等)，名額上限40人，歡迎一般民眾、親子家庭報名參加。活動將於114年12月29日(一)上午10點起開放網路線上報名，有興趣的民眾請上台江國家公園網站查詢（https：//www.tjnp.gov.tw）。相關問題可洽台江處解說教育科(06-2842600轉1516陳小姐)。

















