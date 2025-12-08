搭華航A330竟能用個人手機追片？旅客實測太順手 網友直呼想試試！

記者/葉佳欣報導

許多旅客以為搭飛機時只能乖乖盯著前方那塊小螢幕，在有限的節目選單裡，看著自己不喜歡的電影。然而，最近一名網友搭乘華航A330出差時意外發現，原來機上娛樂系統早已悄悄升級，不但能看電影、聽音樂，竟然還能直接用自己的手機或平板連線操作。這項功能讓原本有點沉悶的航程瞬間變成「空中個人電影院」，引發大批旅客興奮熱議。

網友驚喜發現，原來華航A330機上娛樂系統早已悄悄升級，可以直接用自己的手機或平板連線看片。圖/讀者提供、葉佳欣後製

這名網友在社群平台分享親身體驗時，語氣宛如發現新世界，讓其他網友看得津津有味，甚至紛紛留言表示「超級方便！」慶祝科技終於追上旅客的期待。根據這位網友分享，整個連線過程意外地簡單，他按照指示將手機切成飛航模式，開啟Wi-Fi，找到名為「Fantasy Sky」的機上網路，再打開瀏覽器輸入網址或直接掃描QR Code，立刻可以在個人行動裝置看電影或聽音樂。介面清楚、速度流暢，體驗甚至比傳統座椅螢幕更順手。

能用自己的手機或平板看影片，意味著不必擔心隔壁乘客是否會無意瞄到螢幕內容，畫質、音效也能完全依照自己的裝置提升，個人化的娛樂系統根本是長途旅客的救星。貼文曝光後，許多網友表達想親自體驗，也有坐過A330的網友興奮表示，「（操作過程）真的比想像中順」、「可以繼續追自己的片單真的讚！」、「個人覺得反正有比傳統螢幕好用」、「可以用自己耳機最加分」、「連線速度還不錯耶！」網友們認為，這樣的小改變能讓旅客感到被重視，原來飛機上看片可以這麼自由！

其他網友熱烈討論，也認為科技終於追上旅客的期待。圖/葉佳欣翻攝、後製

華航A330近年逐步導入可讓乘客以行動裝置連線的無線影音娛樂系統，旅客不必下載App，也不需要繁複的設定，只要用最熟悉的方式連上機內Wi-Fi就能操作。對於經常出差或需要長時間飛行的旅客而言，這項升級宛如替旅行時光加上了一份幸福額外贈品，把過去有點無聊的空中旅程變成期待已久的追劇時光。飛機不再只是運輸工具，而是把個人專屬的娛樂空間推到雲端。