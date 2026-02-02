搭著光穿梭高雄 超人力霸王主題運具打造冬季觀光新亮點

記者鍾和風/高雄報導

為打造港都冬日觀光盛典，高雄市政府推出結合國際知名 IP 與城市交通的創意策展。「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」今年特別邀請迎來 60 週年的日本知名英雄 IP——超人力霸王（Ultraman）降臨港都，活動將於 2 月 7 日至 3 月 1 日盛大登場。除在主場域愛河灣規劃大型主題裝置、夜間燈光秀及角色見面會等互動展演內容外，更以城市大眾運輸為載體，讓超人力霸王主題運具全城出動，將輕軌、公車與輪船轉化為移動的地景藝術，讓高雄化身充滿想像力與歡樂氛圍的冬日遊樂園。

超人力霸王主題公車（超萌可愛Q版風格）。(圖/觀光局提供)

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，即日起「超人力霸王三大主題交通運具」將全面現身高雄街頭與海面上，邀請民眾跟著「光」的足跡穿梭港都。今年市府攜手高雄捷運公司、高雄市輪船公司及公車業者，共同推出「超人力霸王」主題輕軌、渡輪及公車，遊客可搭乘專屬彩繪的輕軌列車、50 號五福幹線公車及雄棧 1 號渡輪，穿梭市區，串聯愛河灣、高雄港及多處觀光熱點，輕鬆抵達各活動場域。

超人力霸王主題公車（帥氣電影海報風格）。(圖/觀光局提供)

高閔琳進一步補充，除主題交通運具外，市府也將活動主題視覺延伸至城市空間，在重要道路與觀光節點設置路燈旗，多處公車候車亭也可見超人力霸王的身影，營造濃厚且一致的活動氛圍。本次活動同時串聯周邊商圈、港區景點與在地美食，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具暢遊高雄，以「看展演、搭主題運具、遊港都」的方式，深度體驗高雄冬季旅遊魅力。

超人力霸王主題渡輪。(圖/觀光局提供)

高雄市政府誠摯邀請全國民眾於冬日造訪高雄，與超人力霸王一同熱血出發，感受港都獨有的觀光魅力。透過交通、觀光與文化內容的整合，不僅讓旅遊動線更加便利，也讓整體活動體驗更加完整。活動期間現場停車位有限，歡迎民眾多加利用大眾運輸前往，輕鬆又方便。更多活動資訊請上高雄旅遊網(https://www.khh.travel/）官網，以及臉書與IG 查詢。

【主題運具資訊】

渡輪｜雄棧一號（往返棧貳庫－旗津航線）

輕軌｜KLRT-05（可至「高雄捷運」APP 查詢班次）

公車｜50 五福幹線（EAL5762、EAL5767）