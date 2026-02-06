搭計程車注意！春節加成收費來了 「這些縣市」搭一趟多付50元

即時中心／高睿鴻報導

1年1度的春節假期將至，旅客運輸需求大幅提升、但提供服務的人減少，因此根據市場機制，加成收費無可避免。為此，高雄市政府交通局宣布了今（2026）年度計程車春節加成收費，將從2月13日開始實施，一直到2月22日、總共10天；除了夜間加成計費外，每趟次另外再加收50元，計費表將依春節加成功能顯示金額，請民眾依循支付車資。

交通局提醒，搭乘計程車時，司機須依規定按表收費，民眾下車前可向司機索取乘車證明，保障自身權益。如果遭遇司機用喊價方式、未依跳表收費，可記下搭乘時間、地點及車號、司機姓名等，並向市府24小時服務專線申訴（檢舉電話：1999），一旦查證屬實，可依公路法第77條規定，裁處9000元至9萬元罰鍰。

據悉，高雄交通局也已向高雄市計程車相關公（工）會及合作社，提供加成規則紙卡，讓司機張貼於車內，屆時，乘客上車後便能直接了解春節收費方式。交通局也提醒，春節期間民眾返鄉、走春或出遊搭車需求增加，計程車司機須按錶收費，以免遭重罰得不償失。

除了高雄之外，雙北交通局日前也宣布計程車春節加成收費，將自春節連假前3天起實施，也就是從2月11日凌晨12點起、至2月22日晚上12點，整個北北基區域（台北、新北、基隆）同步運作，加成金額共30元。

另外，新北瑞芳、烏來等地區的固定路線，則依公告價酌收春節運費。以日間而言，從瑞芳火車站搭乘到九份、金瓜石、十分寮、雙溪，分別應收費260、340、670、830元；而若從烏來風景區停車場或覽勝橋旁台車站，搭乘到纜車站、內洞森林遊樂園、捷運新店站，則分別收費360、530、850元。

此外，新北交通局運輸管理科科長許芫綺也表示，除了計程車春節加成30元、夜間（23:00至06:00）還要另外加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費。其中，夜間加成是由計費表依時間自動加計；春節加成及國道通行費，則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。

至於台中市、桃園市也宣布，春節期間（2月13日凌晨12點起，至2月22日晚上12點）搭乘計程車，每趟將加收50元；另，桃園國際機場排班計程車，則是每趟次加收100元；新竹縣市則是「依原收費加收3成」，而如果小黃司機藉著假期亂喊價，民眾可向主管機關檢舉。至於新竹縣、市政府，則是在研商後公告農曆春節運價調整方案，將按原規定收費方式加收3成，加成期間同樣為上述10天。

