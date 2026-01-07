搭計程車車資用丟的被勸導！酒店男竟亮刀抵運將頸恐嚇

警方將范男帶回釐清案情。（圖／翻攝畫面）





新北市三重傳出計程車司機遭人持刀恐嚇！一名范姓男子今天（7日）上午，從北市林森北路搭計程車到三重找朋友時，卻用丟的將車資丟給林姓運將，被林姓運將埋怨了幾句，沒想到，范男竟心生不滿下車後，開啟駕駛座車門，接著拿出隨身攜帶的折疊刀恐嚇對方，轄區三重警方獲報後，在附近訪查發現范男，後續在林姓運將指認下，將范男帶回派出所了解事發經過，全案也將朝恐嚇罪嫌偵辦。

據了解，這起恐嚇事件發生在今天（7日）上午8時許，在酒店上班的22歲范姓男子，從北市林森北路攔下42歲林姓運將的計程車，要前往三重地區訪友，抵達永福街97號後，范男卻用丟的將車資丟到林男手上，引起林姓運將不滿，埋怨「為什麼要用丟的？」

警方在附近訪查發現范男，更發現他手部有傷。（圖／翻攝畫面）

范男盛怒下，打開計程車駕駛座車門，拿出隨身攜帶的折疊刀抵住林姓運將頸部恐嚇，嚇得林男不敢亂動，林姓運將後續趁隙關起車門駛離現場，並打電話向警方報案。

三重分局獲報有計程車糾紛案，派員到場卻發現雙方都已離開，後續在附近訪查，最終在永福街111巷發現范男，更發現他手部流血受傷，進一步詢問，范男表示，是稍早在林森北路上班的酒店跌倒所致。

而在等候救護車到場時，正巧林姓運將指認稍早就是遭范男恐嚇，警方立即將范男帶回駐地偵訊，並查扣他身上的折疊刀，全案也將朝恐嚇罪嫌偵辦。

林姓司機到場指認。（圖／翻攝畫面）

