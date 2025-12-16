搭計程車！駕駛螢幕竟是「這畫面」 醫師驚：太令我欽佩

生活中心／許智超報導

近日，ICU醫師陳志金分享，他搭乘計程車時，意外發現駕駛竟然在看「經濟學」，忍不住驚呼「太令我欽佩了！伯伯該不會是經濟學教授退休，開計程車當休閒？」貼文一出，也引發網友熱烈討論，而陳志金也補充，這位司機伯伯其實很專注在開車，停紅綠燈時才會稍微看一下螢幕，大家請放心！

陳志金日前在臉書發文表示，他叫一台計程車，上車的時候，觀察到駕駛是一位白髮蒼蒼的老伯伯，有別於一般的駕駛，在看影片或者是新聞、談話節目，「我仔細一看，發現這位老伯伯是不是在看微積分？」

陳志金指出，他後來又發現司機伯伯看的是經濟學，而且是全程用英文在講授，「太令我欽佩了！伯伯該不會是經濟學教授退休，開計程車當休閒？」貼文曝光後，他也補充，司機伯伯其實很專注在開車，只有在停等紅綠燈的時候，才稍微看一下螢幕，大家請放心。

網友也紛紛回應，「我坐過『地主』開計程車，他說因為重劃區讓他變成好野人後，不知道能做什麼，就來開車兜風」、「高手在民間」、「活到老學到老的典範」、「真是讓人敬佩不已」、「會不會伯伯是理科教授，興趣是聽聽英文版經濟學」、「計程車司機臥虎藏龍很多，背後的職業你想像不到的」。

