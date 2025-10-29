搭訕街友給現金騙辦400門號 刑事局送辦13人

刑事局電偵大隊破獲ＤＭＴ話務機房，查扣ＤＭＴ設備、卡池設備、手機、門號卡等證物及硝西泮等混合毒品藥錠五點一公斤。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

刑事局電偵大隊日前破獲ＤＭＴ話務機房、人頭門號系統商等二案，其中黃姓系統商向數十名街友搭訕，以百元的價格，誘騙街友辦理電信門號，再將門號提供給詐團行騙，至少用四百多個門號，騙走五億五千萬元，檢警今年分三波收網抓人，其中黃男等四人遭檢方聲押獲准。

刑事局電信偵查大隊第二隊結合各地警察機關力量，在今年一月、六月、七月分三波收網，陸續偵破「ＤＭＴ數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」與「人頭門號系統商詐欺機房」等重大案件。

其中位於台中市北屯區的「人頭門號系統商詐欺機房案」中，三十七歲黃姓男子等人鎖定無家可歸的街友群聚公園地點搭訕，以代辦門號換取現金，誘惑街友到鄰近電信門市申辦門號，即可獲得數百元報酬，再將門號高價交由犯罪分子從事假投資詐騙牟利，形成「人頭門號供應鏈」。

黃姓系統商以百元的價格，誘騙街友辦理電信門號，再將門號提供給詐團行騙，至少用四百多個門號，騙走五億五千萬元。（記者陳金龍翻攝）

警方調查，黃男不僅提供話務服務，還協助投資詐騙機房刻製公司大小章，製作假投資創投文件跟車手領據，另外還仲介前妻擔任車手到現場領錢，經營方式有如詐欺雜貨店，該集團所涉門號有一百二十一起詐騙案件，累計財損高達五億五千萬元。

警方前往黃男位於北屯區的根據地收網時，趁黃男搭乘電梯時，在電梯內逮捕黃男，讓他插翅難飛。另外「ＤＭＴ數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」一案中，三十二歲張姓男子等人，以ＤＭＴ設備模擬合法通訊節點，將境外詐騙訊號重導回台灣行動網路，使民眾誤以為接獲國內來電，進而受騙轉帳，從去年九月至今年落網為止，有二十一人受害，損失金額逾三千六百萬元。

辦案人員今年行動時，除查扣ＤＭＴ設備、卡池設備、手機、門號卡、假投資公司契約、被害人收據等證物外，還查獲類似一粒眠的四級毒品硝西泮等混合毒品藥錠五點一公斤。刑事局電偵大隊二隊將兩案依詐欺、毒品等罪嫌移送檢方偵辦後，黃男等四人遭法院裁定羈押。