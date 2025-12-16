搭起企業與 NPO 合作橋樑 十分好公益平台舉辦首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》

▲十分好公益平台致贈協力單位與講師對公益之貢獻，台灣公益團體自律聯盟(左一)、SMART GUY 錢盟企業股份有限公司(左二)、台灣摩菲爾國際股份有限公司(右三)、McCANN Taiwan 台灣邁肯行銷傳播集團(右二)、傑思·愛德威集團(右一)。

【記者 周澄予／台北 報導】在 ESG 成為企業治理核心、公益組織資源募集日益艱辛的當下，如何讓企業永續投入真正回應社會需求，成為關鍵課題。「十分好公益平台」經由「黃加藍共益社會企業」籌劃策辦，於今(12/16)舉辦了首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》，吸引近百位國內外企業、NGO 與 NPO 組織代表齊聚一堂。活動透過論壇對話與面對面媒合，促進企業核心資源與公益需求的精準對接，為台灣永續合作打造具體可行的下一步。

▲十分好公益平台為數個公益組織挹注資源，補足其不足的行銷力。

「十分好公益平台」表示，自2024年6月透過社團法人台灣公益團體自律聯盟的全力協助，成立十分好公益平台後，執行團隊傾全力陪伴無數個公益組織進行倡議與行銷公關等教育的推廣挹注。進行年餘發現，非營利組織除了欠缺許多行銷資源外，也非常需要來自企業端的資源(包括金援)；而企業端也常因缺乏ESG的系統化規劃，使永續行動的社會影響力與投入資源不成比例，甚至造成許多重覆與浪費。經此深度洞察，十分好公益平台遂催生了首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》的誕生，讓企業與公益組織能進行更深度的對話，讓具體的媒合行動成為一個讓雙方真正連結、共同把好事做大的平台。

《共益與鏈結－永續媒合高峰會》分為論壇演講及媒合會兩大主題，論壇中特別邀請三位深耕永續與公益領域的重量級講者：台灣世界展望會會長李紹齡、資誠永續發展服務副總經理蔡佳芸，以及十分好公益平台的永續長黃鼎翎；三位講者從不同角度分享如何讓公益從「被支持者」轉變成「與企業共創目標的夥伴」、企業在永續潮流中如何以行動帶來真正的改變，以及 ESG 如何成為企業邁向長遠競爭力的核心驅動力。同時也直指公益組織面臨資源需求時的角色轉變，如何成為企業渴望的適切夥伴，讓雙方合作能共創多贏的長期永續成果。

▲十分好公益平台舉辦首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》，搭起橋樑讓企業與公益組織能面對面進行更深度的討論交流。

《共益與鏈結－永續媒合高峰會》媒合會中，邀請到現有「十分好公益平台」的9家公益團體會員與現場超過30 家橫跨餐飲、科技、壽險、醫療、服飾、美妝等多元領域的企業夥伴，以及永續顧問與社會創新團隊近百位的貴賓參加，進行「面對面媒合」與「需求導向的合作設計」交流，希望讓公益組織真的需求能被企業看見，也讓企業找到真正可信賴的公益夥伴，以及可落地的永續行動方案，讓永續目標不只是企業責任，更能成為創造共享價值的好願景與好生意。

▲台灣世界展望會會長李紹齡(右)、資誠永續發展服務副總經理蔡佳芸(左)、十分好公益平台的永續長黃鼎翎(中)同台，以不同角度談論公益團體與企業永續如何相輔相成。

十分好公益平台永續長黃鼎翎表示：「在永續逐漸成為企業治理核心的當下，企業不僅面臨 ESG 的國際要求，也被期待在公益與社會議題中扮演更積極的推動者；而台灣的公益組織有熱情、有願景、長期推動社會各項公益計畫，在現實裡卻往往礙於資源受限或分散，讓長期計畫受限或無以為繼，相對可惜。藉著此次高峰會的發起，即是希望提供一個系統化、可落地的合作機制，讓企業的永續投入不再只是單一行動，而能與社會公益需求真正接軌，也讓公益組織的行動有更多的可能與長期挹注，這種分享共益與鏈結的雙方價值，將成為永續推動的新趨勢，更將建立一種永續的多贏良性循環新價值。」

《共益與鏈結－永續媒合高峰會》透過跨界合作的方式，搭建起企業與非營利組織之間的永續合作橋樑，讓永續不僅是口號，更能落實於行動，並真正靠近每一個企業、每一位公民，將讓台灣的永續發展有更多新的可能與具體效益。（照片：十分好創意提供）