搭起友誼橋樑 日本最後一對大貓熊安返四川

中國大貓熊保護研究中心在社群媒體發文，表示中國的2隻大貓熊─曉曉(Xiao Xiao)和蕾蕾(Lei Lei)今天(28日)已經安全抵達四川。

根據這個中國貓熊研究中心的微信(WeChat)發文，曉曉和蕾蕾是在今天凌晨1點抵達成都的天府國際機場，並在上午6點送達位於四川雅安的中心，牠們將在當地進行隔離檢疫。

在東京上野動物園(Ueno Zoo)出生長大的曉曉和蕾蕾，是在2021年由牠們的媽媽真真(Shin Shin)產下。2011年來到日本的真真和伴侶力力(Ri Ri)已在2024年返回中國。

如今這對4歲的大貓熊被送回中國，成為日本50多年來首次沒有大貓熊。

中國自1949年建政以來就利用貓熊外交來提高國際形象，並藉由贈送或租借貓熊來鞏固與他國關係。這些貓熊通常在協議結束後送回中國，而曉曉和蕾蕾這種在海外出生的貓熊，通常會在2到4歲間被送到中國進行繁殖計畫。

微信上的照片顯示，裝有這對貓熊的箱子從四川航空公司的飛機卸下，然後被運上卡車，一旁則有身穿白色防護服的工作人員。

研究中心表示，曉曉和蕾蕾持續搭起中日人民的友誼橋樑，為促進兩國人民友誼作出積極貢獻。

這2隻貓熊返國正值中日關係陷入低點之際。日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)去年11月暗示，一旦台灣遭到任何攻擊，東京可能會進行軍事干預，中國對這番言論反應強烈，並建議國民不要前往日本。 (編輯：宋皖媛)

