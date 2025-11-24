搭越多賺越多！TPASS 2.0 PLUS上線 公運最高賺30%回饋金

記者李鴻典／台北報導

通勤族注意！為提升公共運輸使用率，交通部公路局推出「TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠」活動，自11月24日起，只要打開手機悠遊付Easy Wallet App，在活動頁完成登錄，即可參加活動。自12月1日起，只要完成登錄的通勤族，並使用嗶乘車、乘車碼或以悠遊付小額購票支付車資，當月搭乘次數達標，可依不同運具領取對應級距的回饋，最高可賺30%回饋金。

「TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠」申請步驟教學。（圖／悠遊卡公司 ）

民眾完成登錄「TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠」活動後，只要以嗶乘車、乘車碼或以悠遊付小額購票支付車資，即可開始累積回饋金，回饋項目包括：中長途國道客運每月搭乘2-3次享15%回饋金，第4次以上享30%；短途國道客運、公路客運與市區公車則合併計算，累計11-30次享15%、第31次以上就享30%回饋金；針對習慣搭乘軌道運輸的通勤族，臺鐵、臺北捷運以及新北捷運也祭出加碼方案，只要單一運具搭乘達11次（含）以上，即可獲得2%軌道加碼回饋，回饋金將於隔月25日自動匯入會員悠遊付帳戶。

「TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠」活動，只需三步驟，即可完成登錄！首先，開啟手機上的悠遊付Easy Wallet App，在首頁點選『公路局常客回饋』進入活動頁；接著，確認活動內容後點選『下一步』；最後，閱讀並同意個資條款，點下『我要申請』，當畫面顯示『申請成功』時，代表已成功參加活動。

「TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠」累計次數及回饋查詢教學。（圖／悠遊卡公司 ）

「TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠」活動的累計次數與回饋查詢也相當便利！只需開啟手機上的悠遊付Easy Wallet App，點選『公路局常客回饋』，進入『公共運輸常客優惠方案』，即可查看當月累計搭乘次數、可獲得的回饋金額以及回饋金的發放進度，所有資訊一目了然。

悠遊卡公司表示，期望透過「TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠」活動，讓民眾以更划算的方式搭乘大眾運輸工具，同時推動永續低碳的通勤習慣。

