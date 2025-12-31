搭車上學睡死！小學生補眠「睡過23站」 她見機場終點站到了急叫醒

日前中國大陸廣州一名汪姓女子發現地鐵的走道有一名小學生在睡覺，直到終點站了都還沒醒。圖／翻攝自極目新聞

許多學生忙於課業導致睡眠不足，經常會在搭乘大眾運輸工具時補眠，然而日前中國大陸廣州一名汪姓女子發現地鐵的走道有一名小學生在睡覺，直到終點站了都還沒醒，詢問之下才知道孩子原本是搭乘地鐵去上學，卻一路睡過整整23個站。

根據《廣州日報》報導，12月29日，汪姓女子搭乘地鐵3號線前往白雲機場趕飛機，列車抵達終點站機場北站時，她發現車廂過道上仍有一名小學生熟睡未醒。汪姓女子將孩子叫醒後得知，孩子原本是搭乘地鐵去上學，卻因睡著而錯過下車站，一路睡過整整23個站。

汪姓女子也詢問孩子應在哪一站下車，孩子回答為「漢溪長隆」。隨後汪姓女子也將此影片PO上網，引發關注後，有網友根據地鐵線路計算，孩子從原本的下車站一路坐到機場北站，橫跨廣州5個區域，車程超過一小時。還有網友根據校服辨認出孩子就讀的學校。

評論區中，一個名為「加拿達外國語學校」的帳號留言稱：「學校來撈學生了，為孩子申請一張免遲到券和一個小枕頭，感謝博主幫助，不然要去機場撈人了。」該幽默回應也獲得網友點讚。

校方工作人員也證實，影片中的孩子確為該校學生，並表示事發當天孩子已安全回到學校，目前狀況良好，「學生還不知道自己在網路上紅了」，該工作人員同時表示，出於保護學生隱私考量，無法透露更多細節。

公開資料顯示，廣州加拿達外國語學校位於番禺區，鄰近地鐵7號線員崗站。若從地鐵3號線機場北站返回，需先搭乘地鐵至漢溪長隆站轉乘7號線，再行兩站即可抵達員崗站，全程約需一個半小時。此事經網友傳播後，不少人在調侃之餘，也呼籲家長與學校加強對低齡學生通勤安全的關注。



