搭車太吵！高雄2女「公車開打」 新北女嗆情侶：要殺你

劉姓女乘客在公車上訓斥小朋友，情侶檔出面制止反遭恐嚇，跟隨女乘客下車並錄影蒐證。（圖／TVBS）

新北一名女乘客，搭乘公車時認為有3名小朋友聊天太大聲，大聲喝斥要他們安靜，另一對情侶檔出面制止女乘客行為，沒想到女乘客竟然失控，揚言要殺人，而在高雄還有女乘客擴音講電話，被同車乘客制止後，雙方大打出手。

劉姓女乘客在公車上訓斥小朋友，情侶檔出面制止反遭恐嚇，跟隨女乘客下車並錄影蒐證。（圖／TVBS）

新北市一起事件中，3名小朋友在公車上開心聊天，聲音稍微大了一些，引起一名41歲劉姓女乘客不滿。當時一對情侶看到這名女乘客用難聽的話指責小朋友，便出面制止。情侶表示，他們只是建議如果覺得吵可以選擇包車，沒想到女乘客情緒越來越激動，最後竟然揚言「第一個就殺你」。

廣告 廣告

面對這樣的恐嚇，情侶立即報警，女方為了蒐證，還跟著劉姓女乘客走到捷運七張站，一起上了另一部公車，雙方再次爆發口角。這起事件發生在28日下午1點多，地點在新北新店區。事後，這對情侶向警方提告恐嚇和妨害自由罪。

高雄市的事件則發生在26日晚間9點多的12路公車上。一名37歲蔡姓女子在公車上使用擴音功能講電話，聲音過大引起其他乘客不滿。當有乘客出面制止時，蔡姓女子心生不滿，竟然動手攻擊對方，而對方也不甘示弱予以回擊，公車瞬間變成了打鬥現場。事後，蔡姓女子前往警局提告傷害。

蔡女擴音講電話被制止，心生不滿動手攻擊白衣邱女，雙方扭打成一團，事後蔡女提告傷害。（圖／翻攝 小港人 七嘴八舌 (小港區)）

對於這些公共場所的衝突事件，其他乘客表示擔憂，有人認為遇到偏激的人會很危險，不敢當場制止，只能選擇戴上耳機自行應對。也有乘客表示，公車上擴音講電話的情況其實不多見，但像咳嗽或不戴口罩等行為更令人困擾。

警無論是揚言殺人或是動手打人，都已涉及刑法，警方將通知當事人到案說明，深入釐清事件真相。

更多 TVBS 報導

為追債撞爛車！交流道周邊「闖燈、危駕」罰近10萬

高雄Uber深夜翻覆路中央！女乘客送醫 駕駛毫髮無傷

臺藝大前警匪追逐！ 通緝情侶拒檢飆2公里

武嶺亭前「違法浪漫」！情侶「保時捷夜衝」放煙火

