搭車少投14元！駕駛提醒 乘客嗆：以前都這樣搭

桃園市 / 綜合報導

前（1）日晚間，在桃園客運總站，兩名乘客投零錢上車，駕駛員驗票時發現投幣的金額不對，要求兩人補14元差額，沒想到這兩人不但不理會，其中一人還回說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客，規勸無果後只好無奈發車，大約行駛四到五站後，這二名乘客才終於上前投幣，補上14元車資。而這一次駕駛員確實驗票的負責舉動，也受到客運公司認可，承諾會依規定表揚獎勵。

客運司機來到乘客面前，提醒她們車票票價不對，乘客回了一句話，就自顧自的滑起手機，無視司機，等了大約30秒左右，乘客還是不補票，無奈之下，司機只能先回到駕駛座。

時間倒回幾分鐘前，12月1日晚上十點左右，乘客們依序上車，前幾個民眾都是直接嗶卡，直到這名拿著行李箱的女子上車，她先投了20元，後方 戴 著帽子的女子再投了40元，陳姓司機驗票後，詢問兩人要搭到哪，得知兩人要到大溪，提醒票價是74元，還差了14元，不過兩名乘客沒補票就往車內就坐，司機只好等乘客上車後，再次上前提醒。

民眾說：「世界上什麼人都有，我有時候也會碰到這種狀況，不夠的話我會幫他投，他好像零錢帶不夠。」民眾說：「差幾塊錢會有人會給他，有的會(提醒)有的也不會，那是看司機的那個吧，有時候是可以提醒一下啦。」

雖然有不少民眾也遇過搭車零錢不夠投的情況，但使用者付費，還是需要遵守票價的規範，客運公司也表示，這一次駕駛員有逐一確實驗票，認真負責的舉動堪稱榜樣，也會依規定表揚獎勵。

