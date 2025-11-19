搭載267人韓國渡輪觸礁擱淺 李在明下令迅速救援

（中央社阿布達比／首爾19日綜合外電報導）韓國總統府指出，總統李在明下令迅速救援在韓國西南海岸擱淺渡輪上的乘客。韓聯社報導，一艘載有267人的渡輪在長山島近海觸礁擱淺，韓國海洋警察廳正展開救援。

韓聯社報導，目前正在阿拉伯聯合大公國訪問的李在明接獲海洋警察廳通報後，立即聽取有關這起渡輪事故的簡報。

報導指出，這艘韓國渡輪當地時間晚間8時17分許在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁擱淺，船上共載有267人。當地位在首爾以南366公里處。

總統府在新聞稿中指出：「李在明總統立即指示有關當局迅速作出回應，防止任何人員傷亡，並即時發布救援進度，讓民眾能安心。」

根據海洋警察廳說法，這艘渡輪自濟州島出發，原定前往港口城市木浦，船上載有246名乘客和21名船員。

初步報告顯示，渡輪疑似在靠近長山島時觸及水下礁石，導致擱淺。

海洋警察廳已派遣巡邏船前往現場，以判定有無人員受傷或其他損害情形。（編譯：何宏儒）1141119