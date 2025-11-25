搭載Core Ultra X9 386H的Acer Predator電競筆電性能曝光 多核性能媲美24核Raptor Lake

隨著離2026年CES將邁入倒數一個月，GeekBench出現一款搭載及將作為CES新品的Panther Lake平台的宏碁Ace Predator電競筆電測試數據，這款代號PHN16S-I51的電競筆電搭載Core Ultra 9 386H，為Panther Lake當中16核心、4Xe GPU級處理器，其初步CPU數據相當亮眼，多核性能更直逼24核的Core i9-14900HX。

Core Ultra X9 386H是隸屬16核心搭配4Xe GPU的高性能平台，其CPU由4核心P Core、8核心E Core及4核心LP-E Core構成，最高Boost時脈為4.9GHz；該平台雖然GPU僅為4Xe GPU，但提供達12路的PCIe Gen 5通道，分配4通道給NVMe SSD後，仍可提供8路PCIe Gen 5供連接GPU。

廣告 廣告

Acer這款測試機配有64GB記憶體，在單核心測試取得2,845分，多核心則達15,407分；單核性能甚至超越AMD的Ryzen AI MAX+ 395以及桌上型平台的Core i5-14600KF，多核心受限大小核配置不敵全大核心的Ryzen AI MAX+ 395，但遠勝過Arrow Lake世代的Core Ultra 9 285H、直逼24核心的Core i9-14900HX。

更多Cool3C文章

英國SHIELD計畫用500台樹莓派的小型資料中心廢熱就可供暖1個弱勢家庭

Snapdragon 8 Gen 5將在11月26日正式揭曉 定位不只次旗艦