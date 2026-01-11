搭郵輪精打細算2／搭郵輪怎麼玩最划算？ 資深玩家點名2條高CP值航線

地中海航線港口密集、競爭激烈，是郵輪新手最容易入門、CP值也高的選擇。（本刊資料照）

郵輪不只是交通工具，而是一種重新安排旅行節奏的方式。對累積上千天海上生活的資深郵輪玩家田臨斌來說，郵輪的價值不在豪華設施，而在於能一次打包交通、住宿與餐食，讓旅程回歸單純與可預期。對初次接觸郵輪的人而言，與其比較船有多新，不如先選對航線。哪些航線CP值高、港口密集、又適合入門？從地中海到日本環島，這些長時間旅人的經驗，勾勒出一條不趕行程、也能深度旅行的郵輪入門路線。

「郵輪旅遊的重點，不在於搭最貴的船，而是選對航線。」累積上千天海上生活的外商公司前總經理、現為資深郵輪玩家田臨斌（綽號老黑），經常這樣提醒初次接觸郵輪的人。在他看來，郵輪真正吸引人的地方，不是水上滑梯有多刺激、餐廳有多奢華，而是能一次把交通、住宿與餐食全數打包，讓旅程變得輕鬆、可預期，甚至接近一種日常生活的延伸。

也因此，談到郵輪新手該怎麼玩、怎麼選，田臨斌認為第一步不是看船有多新，而是先看航線是否成熟、停靠港口是否密集。以CP值與入門友善度來說，他毫不猶豫點名兩條航線：地中海，以及日本環島。

地中海航線：競爭激烈CP值高 最便宜8天2萬有找

地中海郵輪是全球最大的郵輪市場之一，航線選擇多、競爭激烈，價格自然也相對親民。田臨斌指出，義大利被視為東、西地中海的分界線，羅馬、威尼斯、巴塞隆納、雅典等城市，都是郵輪公司必爭的港口，「對第一次搭郵輪的人來說，這些城市本來就耳熟能詳，心理門檻會低很多。」

郵輪旅遊作家「豌豆老公主」Amy補充，以最常見的西地中海八天七夜航程為例，通常能停靠5到6個港口，涵蓋西班牙、義大利與法國，有時還會延伸至葡萄牙、突尼西亞或摩洛哥。由於海域風浪較小、港口建設成熟，岸上交通與行程安排選擇多，也讓旅客能自由決定是跟團、半自助，或單純在城市裡散步，非常輕鬆。

資深旅遊玩家老田常在個人粉絲專頁「老田鬧著玩」分享旅行如何精打細算，他分享自己2023年搭郵輪玩西地中海的經驗。他說，9、10月屬於淡季，不僅價格較低，天氣也不會太炎熱，他從巴塞隆納登船，繞行一圈後回到原港，機票加上郵輪費用，8天行程壓在4萬元內。「如果是11月到3月，甚至有機會看到內艙一人不到2萬元的價格，只是甲板比較冷，適合不太在意戶外活動的人。」

日本環島航線：4月賞櫻10月賞楓 3.5萬元玩八天七夜

另一條新手友善的選擇則是日本環島航線。田臨斌指出，若能把行程拉長到14天，幾乎能把日本四大島嶼走過一遍，岸上停留時間超過10天，平均一天約6、7千元台幣，對想深度旅遊又不想頻繁換飯店的人來說相當划算。

若假期有限，也可選擇賞櫻或賞楓郵輪。Amy表示，日本幾乎全年都有郵輪出發，3至5月能賞櫻，9至12月賞楓，7晚左右的航程，內艙價格約1000多美金，對初次嘗試郵輪的人而言，是風險不高、體驗完整的入門選項。

對這些長時間旅人來說，郵輪怎麼玩，關鍵不在豪華，而在於是否讓旅途回歸「好好生活」。選對航線，旅行自然就輕鬆了一半。

