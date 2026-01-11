搭郵輪精打細算2／搭郵輪怎麼玩最划算？ 資深玩家點名2條高CP值航線
郵輪不只是交通工具，而是一種重新安排旅行節奏的方式。對累積上千天海上生活的資深郵輪玩家田臨斌來說，郵輪的價值不在豪華設施，而在於能一次打包交通、住宿與餐食，讓旅程回歸單純與可預期。對初次接觸郵輪的人而言，與其比較船有多新，不如先選對航線。哪些航線CP值高、港口密集、又適合入門？從地中海到日本環島，這些長時間旅人的經驗，勾勒出一條不趕行程、也能深度旅行的郵輪入門路線。
「郵輪旅遊的重點，不在於搭最貴的船，而是選對航線。」累積上千天海上生活的外商公司前總經理、現為資深郵輪玩家田臨斌（綽號老黑），經常這樣提醒初次接觸郵輪的人。在他看來，郵輪真正吸引人的地方，不是水上滑梯有多刺激、餐廳有多奢華，而是能一次把交通、住宿與餐食全數打包，讓旅程變得輕鬆、可預期，甚至接近一種日常生活的延伸。
也因此，談到郵輪新手該怎麼玩、怎麼選，田臨斌認為第一步不是看船有多新，而是先看航線是否成熟、停靠港口是否密集。以CP值與入門友善度來說，他毫不猶豫點名兩條航線：地中海，以及日本環島。
地中海航線：競爭激烈CP值高 最便宜8天2萬有找
地中海郵輪是全球最大的郵輪市場之一，航線選擇多、競爭激烈，價格自然也相對親民。田臨斌指出，義大利被視為東、西地中海的分界線，羅馬、威尼斯、巴塞隆納、雅典等城市，都是郵輪公司必爭的港口，「對第一次搭郵輪的人來說，這些城市本來就耳熟能詳，心理門檻會低很多。」
郵輪旅遊作家「豌豆老公主」Amy補充，以最常見的西地中海八天七夜航程為例，通常能停靠5到6個港口，涵蓋西班牙、義大利與法國，有時還會延伸至葡萄牙、突尼西亞或摩洛哥。由於海域風浪較小、港口建設成熟，岸上交通與行程安排選擇多，也讓旅客能自由決定是跟團、半自助，或單純在城市裡散步，非常輕鬆。
資深旅遊玩家老田常在個人粉絲專頁「老田鬧著玩」分享旅行如何精打細算，他分享自己2023年搭郵輪玩西地中海的經驗。他說，9、10月屬於淡季，不僅價格較低，天氣也不會太炎熱，他從巴塞隆納登船，繞行一圈後回到原港，機票加上郵輪費用，8天行程壓在4萬元內。「如果是11月到3月，甚至有機會看到內艙一人不到2萬元的價格，只是甲板比較冷，適合不太在意戶外活動的人。」
日本環島航線：4月賞櫻10月賞楓 3.5萬元玩八天七夜
另一條新手友善的選擇則是日本環島航線。田臨斌指出，若能把行程拉長到14天，幾乎能把日本四大島嶼走過一遍，岸上停留時間超過10天，平均一天約6、7千元台幣，對想深度旅遊又不想頻繁換飯店的人來說相當划算。
若假期有限，也可選擇賞櫻或賞楓郵輪。Amy表示，日本幾乎全年都有郵輪出發，3至5月能賞櫻，9至12月賞楓，7晚左右的航程，內艙價格約1000多美金，對初次嘗試郵輪的人而言，是風險不高、體驗完整的入門選項。
對這些長時間旅人來說，郵輪怎麼玩，關鍵不在豪華，而在於是否讓旅途回歸「好好生活」。選對航線，旅行自然就輕鬆了一半。
更多鏡週刊報導
搭郵輪精打細算3／內行人才懂的祕密 達人這樣用背包客預算玩高消費國家
搭郵輪精打細算1／一張船票包吃住玩 郵輪成旅遊達人新選擇
其他人也在看
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 1 天前 ・ 113
墾丁觀光10年暴跌623萬人次 福容停業整修、風華逆勢進駐
墾丁觀光人次持續下滑，繼民國113年跌至214萬餘人次後，114年持續低迷，僅剩213.9萬餘人，面臨200萬大關保衛戰。繼統一度假村撤出墾丁後，另一間指標性的墾丁福容大飯店，近期也傳出將大規模整修而暫停營業。但也有嘉楠集團旅館事業的風華渡假酒店進駐，希望能在墾丁打開一片天。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
東漂去旅行 台東免費6大海景秘境一次收！不花錢的美景最療癒
前往台東，沿著東海岸一路南下，太平洋的藍在眼前鋪展成最療癒的風景，而更迷人的，是這些美景完全不需要門票——只要願意停下腳步。從清水模建築襯托海景的大鳥休憩區、彷彿把天空收進畫面的華源觀景台「天空之鏡」，到筆直道路直通大海的太麻里車站與金剛大道，台東用最純粹的方式，邀請旅人感受「不花錢，卻最奢侈」的海岸風光。這次，就來一趟東漂去旅行，把 6 大免費海景秘境一次收藏。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【國旅冷颼颼3】國人花蓮觀光少一半 當地人嘆：市區冷清「只剩夜市撐場」
花蓮天災連環衝擊，觀光業慘遭重創！根據花蓮縣政府統計，2025年1至10月花蓮主要景點遊客人次約659.3萬人，與2023年同期相比近乎腰斬。當地居民也不諱言，市區人潮明顯冷清，「只剩東大門夜市勉強撐場」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 219
南投 信義梅海接力開 賞花留意交管
接連冷氣團夾帶水氣澆灌下，南投縣信義鄉梅花瞬間怒放，外坪頂梅花開了約7成，近20公頃「香雪海」美景，吸引大批遊客穿梭梅林尋幽訪勝，直呼「滿山遍野鋪上白色花毯，似雪景，淡雅梅花清香撲鼻而來，超療癒！」信義鄉農會指出，各賞梅區近期陸續將滿開，籲民眾把握最佳遊賞時機，提醒遊客配合相關交通管制措施。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬日石門水庫詩情畫意 楓紅、梅花綻放迎客
桃園石門水庫楓林步道是熱門賞楓景點，水利署北區水資源分署表示，每年1月初石門水庫吹東北風，楓葉雖轉紅但落葉多，今年楓葉也有相同落葉狀況，不過，目前在園區南苑及中線槭林公園道路，仍可看到楓紅美景。北水分署表示，園區另有栽種梅花，近期因天冷已陸續綻放，遊客可從園區溪洲公園、中線及高線附近步道觀賞盛開的梅自由時報 ・ 14 小時前 ・ 2
把加州陽光端上桌！寒舍艾美TIPSY Sparrow推西岸日光早午餐
搶攻新年餐飲商機，台北寒舍艾美酒店「TIPSY Sparrow」即日起於週末推出「西岸日光」假日早午餐，由廚藝總監米其林星級主廚李皞(Chef Paul)與邱奕承主廚共同發想設計，以加州的陽光、悠閒節奏與多元文化為靈感，推出6 道限定菜色，包括「墨西哥辣雞肉沙拉」、「帕瑪火腿蛋可頌」、「KFC 炸雞鬆餅」、「煙燻鮭魚・炸蝦滿福堡」、「牛排、薯仔蛋」及「印度坦都里烤羊、薑黃飯」，每道320元+10%三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
阿聯酋航空「台北-杜拜」3/15起啟用豪經艙
[NOWnews今日新聞]阿聯酋航空宣佈，將於台北–杜拜航線，正式啟用廣受好評的豪華經濟艙服務，為長期深耕台灣市場的阿聯酋航空再添重要里程碑。配合全球機隊升級改裝與機型部署計畫，阿聯酋航空每日往返台北...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
落羽松轉紅 竹縣精選五大秘境迎浪漫
寒流接連報到，氣溫驟降，也悄悄替新竹縣染上冬季限定的浪漫色彩。今年冬季轉冷時間較晚，各地落羽松林陸續由翠綠轉為金黃、橘紅，點綴山林、水岸與步道景致，成為歲末年初最受歡迎的賞景亮點。新竹縣政府精選縣內新埔、橫山、北埔及湖口五處落羽松秘境，邀請民眾走進冬日最迷人的風景。新竹縣政府表示，位於新埔鎮的九芎湖步道群，是結合健行與賞落羽松的熱門路線。步道群包含九福、觀南及霽月等三條登山步道，沿途可見成排落羽松點綴山林，隨著季節轉色，展現層次豐富的冬季景觀。旅客健行途中，也可順遊鄰近的陳家農場、金谷農場，一邊運動、一邊感受農村風情，是適合慢遊的新竹縣賞落羽松路線之一。橫山鄉則匯聚水岸、鐵道與落羽松景致，形成獨具特色的賞景區域。位於竹34號鄉道旁的韓屋大埤，水圳兩側成排落羽松沿岸延伸，轉紅後倒映水面，景色宛如童話場景；而鄰近的內灣親水公園，則可同時欣賞落羽松林與鐵道風光，若抓準時機，還能拍下火車緩緩穿越落羽松林的畫面。賞景之餘，也可順遊內灣老街，品嘗野薑花粽、黑糖糕等客家美食，安排一趟豐富的一日小旅行。北埔六塘以圍繞愛心湖泊的落羽松景致聞名，緋紅樹影映照湖面，營造出浪漫靜謐的氛圍。沿著水塘周邊漫步，感台灣好新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
墾丁遊客「恐跌破200萬防線」 地方嘆：連雞都快餓死
曾經是國旅指標的墾丁，近年旅客人數明顯下滑，今年甚至可能跌破200萬大關，觀光市場低迷、住房率不振，使當地飯店經營面臨挑戰，繼統一度假村宣布停業後，墾丁福容大飯店也公告主館將整修並暫停營業，官方強調是為硬體優化，但地方業者則認為反映在地觀光與住宿低迷，直呼「連雞都快餓死了」。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 750
朝聖影集秘境、入住洞穴旅館 揭2026四大必玩熱點
台灣人的旅遊胃口真的變挑了！過去…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
麗星郵輪2.0推動台灣與世界對話 于台煙送舊、沈文程接棒迎新年
[Newtalk新聞] 擁有30年歷史的麗星郵輪，在2025年以策展式郵輪連番推出不同主題的精采活動，讓旅客除了吃好、睡好、玩好外，還能看到更多不同的精彩演場會。 繼霹靂布袋戲、雷鬼趴後，2025年末，麗星郵輪2.0以高雄為母港的探索星號，邀請到民歌女神于台煙陪伴旅客度過溫馨的聖誕節，同時也邀請到三金歌王沈文程於2026年1月首航登輪演出，一起迎接2026年，以精準品牌定位，務求滿足多元市場需求，致力於打造卓越的郵輪體驗，開啟亞洲郵輪旅遊的新紀元。 麗星郵輪推動台灣文化與世界對話 麗星郵輪致力豐富郵輪活動，去年以策展者角度持續推動文化交流，推動台灣在地文化與世界對話，除老少都愛的海上霹靂布袋戲外，也持續支持台灣藝文表演，繼年輕人喜愛的雷鬼熱浪海上趴、Matzka、巴大雄、吳卓源外、也邀請到國語作業簿登輪表演，歲末時麗星郵輪2.0更持續邀請中生代喜愛的于台煙及沈文程輪番登輪演出。2025年12月21日于台煙在前往菲律賓的海上演出中，加碼贈送小禮物給旅客，一起提前度過聖誕節。 2026年的宮古、石垣、沖繩首航，寶刀未老、肺活量仍如20歲的沈文程，1月7日一連九首精典歌曲，連續上下兩場，讓旅新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
合歡山白頭現霧淞！追雪車潮塞爆台14甲線
合歡山白頭現霧淞！追雪車潮塞爆台14甲線EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
新竹落羽松元月變色登場 五處熱門景點曝光
新竹落羽松林陸續由翠綠轉為金黃、橘紅，點綴山林、水岸與步道景致，成為近期最受歡迎的賞景亮點。新竹縣政府精選縣內新埔、橫山...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的...信傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
哪家航空最討喜？這2家常被點名成出國首選
「2025全球最佳航空公司」榜單中，長榮航空與星宇航空都入榜短新聞SHOTNEWS ・ 18 小時前 ・ 發表留言
甜蜜過春節 台中的浪漫景點推薦！花海、夜景、溫泉與文創聚落一次收
春節不想人擠人，又想和另一半來點儀式感？身為大都市的台中也有浪漫選擇。從文青範兒十足的文創聚落、飄著淡淡草木香氣的花海，散步到夕陽染紅高美濕地、夜晚的璀璨城市燈火，或是到山林裡的谷關溫泉放鬆，在熱湯與山林氣息中為春節畫下最療癒的句點，這個過年，就讓台中陪你把浪漫一次收好。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
台中機場公運 雙線運量創新高
台中市政府交通局表示，機場聯外重點路線去年表現亮眼，其中333路線12月全線運量達1萬9,425人次，旅運量創新高，顯見市區與機場間的大眾運輸需求激增，新的一年隨著國際航線版圖拓展，機場聯外公車服務將持續提供旅客便捷、多元的接駁選擇。交通局長葉昭甫表示，市府大力開發台中機場國際航線，航點日益增多，交通局依航班特性優化公車班次與路網配置，繼提供156、162、302、500等路線公車串聯轉運節點，也與觀光旅遊局、交通部民航局台中航空站合作，盤點航空公司與在地觀光需求，陸續新闢679、555、333路機場快線與公車路線加強疏運。「民眾自台中機場搭車出發，30分鐘即可抵達朝馬、捷運文華高中站」，葉昭甫指出，333路與機場快線（555路）為串聯市區與機場的重要幹線，站點行經台中車 ...台灣新生報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
「馬不停蹄來嘉遊」小旅行登場 199元台灣好行套票同步開賣
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】迎接嶄新的一年，嘉義市政府於2026年初推出「馬不停蹄來嘉遊」系列小旅行活動，結台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化桂冠精品旅館驚豔開箱
為推廣台灣星級旅館評鑑制度，並讓大眾深入了解各類優質住宿的特色，交通部觀光署曾經邀約多位知名網紅與部落客，親身開箱位於彰化的「彰化桂冠精品旅館」。這間旅館以其獨特的建築設計與極致的微服務，不僅在網路上引發熱議，更成為國人旅遊彰化時的指標性首選。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言