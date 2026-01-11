搭郵輪精打細算3／內行人才懂的祕密 達人這樣用背包客預算玩高消費國家

換季航程多為長天數海上旅行，適合能享受船上生活節奏的郵輪熟客。

對郵輪熟客而言，真正的省錢關鍵不在搶最後1分鐘清倉，而是掌握「換季航程」。每年春、秋兩季，郵輪隨氣候在不同海域間移動，為避免空船，船公司常以低價出售艙房，讓旅客能用相對低廉的預算，在海上玩上10多天。或用郵輪玩高物價的北歐國家。

體驗過郵輪的好處，想進階嘗試不同行程的遊客，下一趟行程要怎麼選？對熟門熟路的郵輪玩家來說，還有一種能把預算壓到最低的選擇就是換季航程（Repositioning Cruises）。不過，郵輪旅遊作家「豌豆老公主」Amy提醒，這類航線不一定適合新手，因為「海上日」比例通常較高。

她解釋，每年春、秋兩季，郵輪會隨氣候在不同海域間移動，船公司為避免空船，常以低價出售艙房。目前仍可找到每人每晚約50美元的航程，但需另計每日17到18美元的小費，多半出現在歐洲與美洲航線。

其中相當受歡迎的是9月底從溫哥華到東京，或4、5月從東京到溫哥華的移航行程。以4月底東京出發的荷美郵輪威士特丹號為例，16天後抵達溫哥華，船票約1399美元，平均一天不到100美元，就能包吃包住還含娛樂。

「有時候移航還會停靠夏威夷、大溪地，等於用背包客預算玩世界上最貴的島嶼。」Amy說。不過，這類票價波動大，可能每天查詢都不同，必須勤勞追價。

她也提醒，郵輪在高消費國家最能顯現價值。像冰島、挪威，一碗湯動輒600到1000元台幣，自助旅客往往只能省吃儉用；但搭郵輪一天三到五餐已包含在船票內。

至於訂票時機，許多人會期待Last Minute（最後1分鐘）清倉，但並非每艘船都會大降價。Amy指出，感恩節後到第一季，常出現第3人、或第4人免費或第二人3.5折等促銷，但要留意是否「先漲價再打折」。

田臨斌則建議，想玩得划算，最好能請到兩週以上的假；若只有短假期，也可選擇基隆或高雄出發的五天行程，前往沖繩或石垣島，一天約5000元，就能輕鬆體驗郵輪生活。

