搭郵輪變巨嬰！台灣客通關遲到「要日官員回來加班」 駐日代表處也傻眼

郵輪旅遊成為另一種出國觀光新選擇。示意圖，非新聞內當事郵輪。資料照片



郵輪旅遊近年風行，不少人會搭乘郵輪前往日本離島遊玩。不過，近日台北駐日經濟文化代表處那霸分處最近分享一件「巨嬰」案例，一群台灣旅客搭遊輪到日本宮古島玩，卻因為沒準時下船通關，錯過入境審查時間。這群旅客竟然異想天開，打電話要求代表處叫官員回港口加班，甚至還提議請警察上船把人帶走辦手續，代表處人員聽了這種要求也傻眼。

代表處發文解釋，日本當地警察根本管不到遊輪內部，因為船上屬於船旗國領土。如果錯過集體通關，旅客會收到一張無法撤回的不上陸通知書，意味該趟旅程在日本各港口的下船資格都被取消，旅客只能被迫待在船上。除非遇到攸關性命的醫療急救，否則都禁止下船。

廣告 廣告

網友也群起留言批評台灣奧客，「這要求太扯了吧，以為是在台灣辦公室嗎？」「自以為花錢是大爺的人真的很多」「真的以為代表處是萬能的嗎？」「準時真的很重要，不要丟台灣人的臉」「警察上船這點真的笑死，主權概念都沒有嗎？」

最後代表處再次提醒，隨著連假出遊潮湧現，不管是出入境還是預約各項觀光服務，國人務必守時，官方強調，駐外單位無法介入因個人過失導致的延誤，更不可能協助向當地政府求情。出國旅遊應自行承擔責任，以免原本開心的度假，變成只能留在船上乾瞪眼的遺憾。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂