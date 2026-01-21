搭郵輪錯過入境時間！竟call代表處「喬」專人服務 結局超慘

宮古島。翻攝自宮古島觀光協會官網



郵輪是不少人選擇的出遊方式，不過，有國人搭郵輪赴日本宮古島，錯過下船通關時間，竟要求代表處請審查人員返回辦理手續，遭拒絕後，又要求代表處聯絡警方上船協助，但郵輪內屬船旗國領土，日本警方也愛莫能助。代表處提醒，民眾搭郵輪與搭飛機一樣，務必遵守報到及出入境通關時間。

台北駐日經濟文化代表處「那霸分處」昨（1/20）在臉書發文，指出去年12月14日接獲國人電話，表示搭乘郵輪抵達宮古島，但錯過規定的下船通關時間，入境審查人員已經離開，希望代表處請入境審查人員回宮古島港口幫忙辦理入境手續。

代表處回覆，入國審查人員在規定的通關時間結束後就會撤離港口，不會再回港口為個別錯過規定時間的旅客服務。

結果旅客再請代表處聯絡當地警察上船帶他們到出入國管理局辦入境手續，代表處也告知，郵輪內部屬船旗國領土非日本境內，當地警察愛莫能助。若有緊急狀況必須下船，要向船上負責入境申報作業的相關人員洽詢。

代表處指出，日本出入國管理局那霸支局說明，未在規定時間內辦理入境手續的旅客，會被視為放棄上陸（入境）資格，入國審查人員會根據郵輪提供的名單找出沒有辦理入境的乘客姓名，發行「不上陸通知書」，證明旅客放棄在這趟行程停靠日本各港口下船的資格。

該通知書為正式文件，發行後無法撤回，除非有緊急醫療狀況等需要下船，才能由郵輪人員向出入國管理局提出專案申請。

那霸支局強調，搭乘郵輪的旅客請注意，如同搭乘飛機一樣，停靠日本的第一個港口必須辦理入境通關手續，否則之後停靠日本其他港口都不能下船，只能待在船上享受船內設施。

因此，代表處表示，不便協助錯過規定時間的國人向相關單位提出通融要求，由於春節假期即將到來，再次提醒國人搭機及搭船、出入境通關、訂房入住、活動入場、用餐、租車的取還車等，都要記得遵守時間規定。

