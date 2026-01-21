搭郵輪錯過通關！台人竟找駐日代表處「喬一下」 結局超崩潰

【緯來新聞網】出國搭飛機或郵輪要準時，否則錯過只能自己認了。有台灣人搭乘郵輪抵達宮古島，因錯過規定的下船通關時間，竟要求代表處聯絡審查人員，還找警察來「喬一下」，希望可以通融辦理入境口續，令人十分無奈。

有台灣旅客搭郵輪錯過下船通關時間，竟希望可以通融辦理。（示意圖／翻攝自pixabay）

台北駐日經濟文化代表處那霸分處在臉書發文透露，去年12月12日才提醒國人搭機報到應遵守時間規定，沒想到2天又接到其他人的電話，告知搭乘郵輪抵達宮古島，但錯過規定的下船通關時間，入境審查人員已經離開，對方希望找入境審查人員回古島港口，幫忙辦理入境手續。



代表處那霸分處拒絕旅客的要求，強調入國審查人員在規定的通關時間結束後，就會撤離港口，不會再回港口為個別錯過規定時間的旅客服務。沒想到，旅客竟轉而要求連絡當地警察上船，帶他們到出入國管理局辦入境手續，遺憾的是郵輪內部屬船旗國領土非日本境內，當地警察也愛莫能助。



代表處那霸分處說明，未在規定時間內辦理入境手續的旅客，會被視為放棄上陸（入境）資格，入國審查人員會根據郵輪提供的名單找出沒有辦理入境的乘客姓名，發行「不上陸通知書」，證明旅客放棄在這趟行程停靠日本各港口下船的資格。



據了解，該通知書為正式文件，發行後無法撤回，除非有緊急醫療狀況等需要下船，才能由郵輪人員向出入國管理局提出專案申請。代表處那霸分處提醒，搭乘郵輪如同搭乘飛機一樣，停靠日本的第一個港口必須辦理入境通關手續，否則之後停靠日本其他港口無法下船，只能待在船上享受船內設施，強調不便協助錯過規定時間的國人向相關單位提出通融要求，「該遵守的時間規定切不可忘記」。

