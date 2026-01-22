搭郵輪錯過通關！台客「叫人回來辦入境」 駐日代表處回絕

出國旅遊不論選擇跟團或自由行，「準時」都是基本原則。近日有台灣旅客搭乘郵輪前往日本旅遊，卻因錯過下船與通關時間，竟致電我國駐外單位，要求協助聯繫日本入境人員返回港口處理手續，讓駐日代表處相當無奈。

日本入境審查人員在規定的通關時間結束後即會撤離，並不會為個別錯過時間的旅客返回港口服務。（示意圖／pexels）

台北駐日經濟文化代表處那霸分處在臉書粉專發文說明，這起事件發生在2025年12月14日，當時有台灣旅客搭乘郵輪抵達宮古島後，因未在規定時間內完成下船通關程序，導致無法順利入境。心急的旅客致電那霸分處尋求協助，希望代表處能出面請已撤離的日本入境審查人員特地回到港口為他們辦理入境手續。

那霸分處回應表示，日本入境審查人員在規定的通關時間結束後即會撤離，並不會為個別錯過時間的旅客返回港口服務。該名旅客隨後又要求代表處協助聯絡日本警方登船處理，但由於郵輪內部屬於「船旗國領土」，並非日本境內，日本警方也無法介入。

為進一步釐清相關規定，那霸分處向日本出入國管理局那霸支局洽詢。根據日方說明，未在規定時間內辦理入境手續的旅客，將被視為「放棄上陸（入境）資格」。入國審查人員會根據郵輪提供的名單找出沒有辦理入境的乘客姓名，發行「不上陸通知書」，證明旅客放棄在這趟行程停靠日本各港口下船的資格。

那霸分處說明，「不上陸通知書」為正式文件，發行後無法撤回，除非有緊急醫療狀況等需要下船，才能由郵輪人員向出入國管理局提出專案申請。那霸分處強調，搭乘郵輪的旅客務必注意，如同搭乘飛機一樣，停靠日本的第一個港口必須辦理入境通關手續，否則之後停靠日本其他港口都不能下船，只能待在船上享受船內設施。

那霸分處也提醒，「駐外代表處不便協助錯過規定時間的國人向相關單位提出通融要求。」隨著春節假期將至，國人無論是搭機或搭船報到、入出境通關、訂房入住、活動入場，或是用餐、租車的取車還車，該遵守的時間規定切不可忘記，以免影響行程甚至衍生不必要的困擾。

