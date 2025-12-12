搭配織襪芭樂節 2026彰化縣社頭燈會提前登場

2026彰化縣社頭元宵燈會，提前璀璨登場，展現新年、新氣象！（圖：李河錫攝）

中臺灣年度消費盛事「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」將從12日起正式開賣；社頭鄉公所為了讓民眾提前感受迎接新年的喜氣，也盛大舉辦「2026社頭燈會」；在歡樂開幕晚會中，將邀請蕭煌奇、張秀卿等知名歌手帶來精彩表演，並規劃有絢麗煙火秀，邀請鄉親前來同歡！

彰化社頭鄉公所，為積極帶動觀光休閒產業、振興整體經濟，將從12月12日起到14日，一連續3天在「社頭鄉果菜市場、社頭火車站」，擴大舉辦「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」，一系列熱鬧活動也同步登場；鄉長蕭浚二強調，為了讓民眾提前感受迎接新年新氣象的喜氣，也盛大舉辦「2026社頭璀璨燈會」；其中「社頭織襪芭樂觀光節」已邁入第24年，在社頭火車站前增加一處市集賣場外，並在「杜鵑花大道(忠義路)」，由社頭鄉農會推出「社頭農遊季」文創市集，還可以賞花海、稻草創意裝置藝術，以及由「懶散兔＆啾先生」授權合作的大型氣偶，一起萌翻造訪社頭的遊客們！

搭配「2025織襪芭樂觀光節」，「2026彰化縣社頭元宵燈會」，提前璀璨登場！（圖：李河錫攝）

12日晚間，則盛大舉辦「2026社頭燈會」點燈儀式，從火車站、一直綿延到「社頭公有零售市場」，約有1公里彩繪燈籠，並設置活動主燈及數座造型花燈，活動期間還安排免費接駁車串聯活動3大會場、社頭火車站及鄉內各景點、廟宇，火車站前更可以租借MOOVO電動輔助自行車，讓遊客們可以自由選擇喜愛的方式輕鬆暢遊社頭，將人潮引進市區，蕭浚二鄉長表示，希望能持續帶動鄉境內觀光產業的發展！

蕭浚二鄉長表示，今年度「彰化社頭織襪芭樂觀光節」，不僅有全國最大優良織襪特色產品展示會及台灣製MIT微笑標章精品展售，還有社頭在地芭樂及農特產品行銷加值活動；還限量免費提供古早味的米苔目、新鮮芭樂及芭樂創意料理提供給遊客品嚐；以及「用愛心兌好襪」，只要憑114年11、12月發票兩張即可兌換「社頭好襪」一雙，如果在活動會場或鄉內各景點拍照打卡，也可再兌換一雙(送完為止)，活動精彩豐富又多元。

今年活動更連續3天舉辦有一連串精彩巨星演唱會，分別在活動會場、社頭火車站及忠義路杜鵑花大道等處，邀請超強卡司輪番上陣，包含蕭煌奇、張秀卿、曾瑋中、曾心梅、陳孟賢、陳衣宸、蕭金丹、當紅樂團芒果醬和麋先生等知名歌手，以及羅小白、東森幼幼台鳳梨哥哥和酪梨姊姊帶來精彩的表演，活動第二天晚會結束後也會施放空中絢麗煙火秀！活動精彩可期。（李河錫報導）