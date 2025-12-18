搭配衛星 國土利用監測獲金獎

台南地政局啟用衛星土地監測土地，獲得全國金獎。(地政局提供)

記者翁順利／台南報導

台南市政府積極配合內政部國土管理署國土利用監測作業，憑藉辦理效率、辦理量能及執行情形皆受內政部國土管理署肯定，更搭配衛星監測的特色，榮獲土地利用監測作業成果「模範獎─非都市土地組金獎」，展現台南市在非都市土地利用管理、監測及治理方面的卓越成效。

市長黃偉哲表示，目前辦理土地巡查作業已經從人工勘查改變由衛星監測，就如同天空有一雙眼睛時刻監督著台灣的土地，若有疑似違規情事都將無所遁形，市府未來將持續強化科技工具運用，落實土地合理利用、維護優質環境，為市民打造一個更安全、健康、永續的宜居城市。

地政局局長陳淑美表示，台南市非都市土地衛星變異點通報疑似違規案件數從一０五年二百三十一件，成長到一一三年通報案件達一九０四件，而今年截至十一月份已達一一二五件，在變異點案件增加但人力有限的情形之下，利用無人機航拍科技克服地形困難，並依照類型案件確認會辦單位簡化流程等創新作為積極辦理變異點查處作業，評鑑年度結案率約百分之八十三，辦理件數共一九０四件，辦理量能及結案率皆名列前茅，顯示地政團隊能力及效率已受肯定。