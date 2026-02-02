社會中心／陳崇翰、馬聖傑、洪國凱 基隆報導

台北一名男子控訴，他在基隆搭了2088，基隆女中往市政府方向的客運，結果不是開往"基隆市府"，而是"台北市政府"，他詢問司機，能否在合法站點放他下車，結果被拒絕，還被嗆聲，雙方因此爆發衝突！客運業者表示，依照規定，長途客運是無法讓乘客中途下車。

客運司機vs.乘客：「大家坐那麼久了，有什麼好吵的啊，我們不是基隆人，不是基隆人怪我嗎，我沒有怪你，你可以閉嘴嗎。」

廣告 廣告

客運上司機與乘客爆發口角！

客運司機：「2088大家都會坐，就你們不會坐，你們上錯車，你們還怪司機。」

四名男子搭錯車，想下車遭拒！下車前，其中一人講出不雅字眼，點燃司機怒火！司機跟著衝下車。

客運司機：「叫警察來，幫我叫警察來。」





搭錯車想下車遭拒被嗆聲！ 司機、乘客爆肢體衝突

搭錯車想下車遭拒被嗆聲！ 司機、乘客爆肢體衝突。（圖／民視新聞）





穿著深藍色外套的男子，是客運司機，就看他情緒激動，不斷要一旁的人幫他報警，因為他與一旁這位拉著他的乘客爆發糾紛！員警到場後，雙方情緒才緩和下來，只是男子好好的搭客運，怎麼與司機爆發衝突？

當事乘客謝先生：「很委婉地跟他表達說，我們幾個不是當地人，我們坐錯車了，我們就是可以在合法的站點下車，（司機）態度很臭跩的跟我說沒有辦法，這是市政府的規定看不懂字嗎，（我）踏出車門的那時候，司機就直接衝下來，掐著我的脖子大罵大吼大叫，然後把我包包扯壞。」

上週六，謝先生與朋友，從台北開車來基隆觀光，原本要搭公車返回基隆市區停車場，一夥人搭上2088，基隆女中往市府轉運站的客運，謝先生誤以為是開往基隆市府，殊不知是到台北市府，詢問司機是否可在合法站點下車，沒想到，遭到拒絕、還被嗆聲。





搭錯車想下車遭拒被嗆聲！ 司機、乘客爆肢體衝突

搭錯車想下車遭拒被嗆聲！ 司機、乘客爆肢體衝突。（圖／民視新聞）





當事乘客謝先生：「一直瘋狂的兇我們說，你們是不會問是不是，看不懂字是不是，我們沒有說我們要在半路下車，也不是高速公路開到一半下車。」

事實上，民眾誤搭長途客運，中途想下車，下不了車事件，過去就曾發生過，因為依照規定，長途的國道客運不是市區公車，因此不能中途下車，客運公司也發出聲明，表示駕駛依據法規，無法同意短端載客，乘客強行下車十分危險，而乘客罵髒話激怒駕駛，也將保留證據，維護駕駛權益。

忠二路派出所副所長楊智翔：「雙方互不提告訴，警方現場告知駕駛及乘客，相關權益後各自離去。」

雙方各執一詞，就看客運業者後續如何處理。

原文出處：搭錯車想下車遭拒被嗆聲！ 司機、乘客爆肢體衝突

更多民視新聞報導

飛來橫禍！高雄聯結車疑急煞車 鋼製品掉落波及轎車

廉政署數位學習課程榮獲「學習界奧斯卡獎」 布蘭登霍爾卓越獎「金獎」肯定

台北馬偕醫院員工躺6樓女兒牆獲救 院方：已輔導3年多

