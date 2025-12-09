《搭錯車》導演虞戡平等7人 獲國家文藝獎

國家文藝獎第24屆的得獎者歷經6個多月的推薦、提名、評選過程，於9日由國家文化藝術基金會董事長林淇瀁公布得獎者名單，包含藝術家李再鈐、導演虞戡平等7領域、共計7人獲獎。國藝會表示，將於115年5月15日於台北表演藝術中心球劇場舉行贈獎典禮。

國藝會說明，本獎項的獎勵對象為「具有卓越藝術成就，且持續創作或展演之傑出藝文工作者」，類別包括文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築、電影，總額以7名為限，自2015年起調整為每2年辦理1次，而第24屆國家文藝獎自5月開始受理，最終於9日召開的董事會中通過得獎者名單。

林淇瀁介紹，作家吳明益於近30年創作生涯中，橫跨多種文類，在國內引發廣泛討論，也在國際文壇引起關注；高齡97歲的藝術家李再鈐，已創作逾1甲子，形式涵蓋雕塑、水墨、書法、立體裝置等多元作品，且至今持續展現新意，畢生堅持藝術家風骨。

國樂作曲家盧亮輝，因獨特的生活經歷，遂「文化尋根」一直是其創作的一大特色，作品平易近人，且均有獨特的旋律曲線，多次入圍並曾獲傳藝金曲獎；編舞家林文中，則是在國內持續深耕創作，並勇於突破藝術瓶頸的編舞家，初期創作以極簡抽象為核心，打破劇場空間的想像。

表演藝術家王金櫻為文化部指定「重要傳統表演藝術保存者」；建築家簡學義建築作品包含「鶯歌陶瓷博物館」、「台北市網球中心」、「國家人權博物館」等；導演虞戡平則是培育原住民影視人才的重要推手，1983年的《搭錯車》為其代表作，入圍並獲得第20屆金馬獎多個獎項。