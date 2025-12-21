搭錯車？無尾熊誤上夜間公車變「乘客」 驚險鑽車陣暖心駕駛救起

無尾熊佩瑞（Peri）在布里斯本市區公車內緊抓扶手，等待野生動物救援人員到場。 （圖／Koala Rescue Brisbane South，下同）

澳洲布里斯本市日前發生一起特殊的野生動物救援事件，一隻年輕的無尾熊在穿越車流繁忙的街道後，竟搭上一輛市區公車暫避危險，畫面曝光後引發熱議。

駕駛以外套覆蓋無尾熊頭部後，將牠安全帶上公車避險，並聯絡專業救援單位。

從救援單位發布的照片與影片可見，無尾熊在車內緊抓著扶手桿，安靜等待野生動物專家到場協助。根據《澳洲廣播公司》（ABC）與《合眾國際新聞社》（UPI）報導，事件發生於上週六晚間，地點位於內東郊區坎普山（Camp Hill）的威爾斯街（Wiles Street）。當時一名行駛布里斯本高頻次市區巴士「CityGlider」的駕駛，目擊一隻無尾熊在車陣中穿梭，險些遭撞。牠隨後試圖爬上分隔島上的金屬燈桿，駕駛擔心牠會從桿上滑落，便下車以外套蓋住其頭部，將牠帶上車等待救援。

廣告 廣告

無尾熊佩瑞（Peri）在布里斯本市區公車內緊抓扶手，等待野生動物救援人員到場。

該無尾熊被救援人員命名為佩瑞（Peri），靈感來自聖誕歌曲〈The Twelve Days of Christmas〉中「梨樹上的鷓鴣」歌詞。佩瑞隨後被送往澳洲皇家防止虐待動物協會（RSPCA）附設野生動物醫院，經檢查確認健康狀況良好，並於隔日被野放至七丘保育區（Seven Hills Bushland Reserve），這是距離事件地點最近的原生棲地。

獲救後的無尾熊佩瑞被送往RSPCA野生動物醫院檢查，確認健康狀況良好。

布里斯本南區無尾熊救援組織（Koala Rescue Brisbane South）在社群媒體發文表示：「我們不建議未受訓者徒手處理無尾熊。牠們的爪子極具攻擊性，也可能咬人，若不慎壓迫其胸腔還可能造成內傷。」該組織建議，若民眾發現無尾熊受困且安全情況允許，可在不直接碰觸的情況下將其暫時安置於遮蔽處，如用毛巾覆蓋的洗衣籃，「若真的需要，公車也是一個臨時選項」，該文幽默補充道。

根據無尾熊救援團隊負責人布莉安娜巴克拉（Brianne Barkla）表示，這是她首次處理無尾熊出現在公車上的案件，「當時我到現場，牠真的就在車上，場面令人難以置信」。布莉安娜巴克拉指出，七丘保育區雖仍有少量無尾熊族群，但該區鮮少通報救援事件，「這代表牠們的活動範圍擴大，也可能因繁殖季接近尾聲而更頻繁出沒市區與後院」。她提醒，無尾熊雖外型可愛，實際上個性頗具攻擊性，救援行動應交由專業人員執行，以保障人與動物安全。

布里斯本市長薛林納（Adrian Schrinner）則對駕駛的應變與善心表達高度讚賞，「我們的駕駛每天都在努力維持城市運作，但這位駕駛更是展現出對野生動物的關懷精神」。他並呼籲市民遇見類似情況時，務必聯繫相關救援單位。

無尾熊佩瑞（Peri）在布里斯本市區公車內緊抓扶手，等待野生動物救援人員到場。（圖／翻攝自X，@10NewsQLD）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

57歲余姓英雄阻擋張文遇害 友人澄清「並非保全」：值得入忠烈祠

張文原始計畫更恐怖！ 57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」

張文父母需要「變賣家產」賠償被害人？ 律師解答了