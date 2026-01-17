歷經曠日費時的談判，台美達成關稅協議，雖然要付出5千億美元代價，但台灣畢竟還是獲得與日韓相同的15％關稅待遇，對賴政府來說可以長舒一口氣，避免新的政治風暴到來。

川普關稅的最終目標是為了製造業回流，賴政府不惜掏空半導體基業，也是為了迎合川普的這一需要。既然能讓川普滿意，那麼賴清德至少能獲得一些政治上的回報，比如過境美國的順利成行，這對賴清德來說，無疑將抵銷他在內部面臨的政治壓力。

但關稅協議終究只會對短期的台灣內部政治攻防帶來影響，拉長視角來看，川普第二任期掀起的關稅戰已處於強弩之末，川普政府正受到最高法院的挑戰，而美國企業界也磨刀霍霍，隨時準備起訴美國政府要求退還關稅。在這種情況下，台美達成的關稅協議可能就失去意義。從這個角度看，賴政府搭上的這班晚班車可能是白忙一場，畢竟投資承諾和軍事採購承諾，並不會因為關稅的停徵而作廢。用某種陰謀論的視角看，這可能意味賴政府中了川普政府的圈套，美國用一個可能注定要失敗的威脅，來騙取賴政府實實在在的投資承諾。

廣告 廣告

當然，賴政府之所以願意付出這麼大代價來搭這班關稅末班車，應該也不至於只是為了換得區區過境美國的政治效應。相反，賴政府可能寄望於通過投資川普，來擠入川普希望建構的反華包圍圈，從而獲得更為長久的政治安全。至於鉅額投資，賴政府也清楚，川普期望的製造業回歸不可能一蹴而就，賴政府的投資承諾也不會短期內落地，甚至在川普任期結束，台積電的投資都不一定全面落實。

對此，川普應該了然於胸，他真正想要的，除了建構排除中國大陸的完整產業鏈，確保美國國家安全，更重要的是營造氛圍和趨勢，進而增加自己的談判實力，而他的談判對象當然是主要對手中國大陸。即將到來的4月習川會是眼下中美最重要的政治議程，雙方都在為這場峰會進行戰略布局。

開年伊始，美國在委內瑞拉和伊朗局勢發動的激進行動，客觀上都會衝擊中國大陸的地緣政治布局，畢竟拉美和中東都是大陸取得突破的重點區域。而大陸也在密集展開高層交往，韓國總統李在明、愛爾蘭總理馬丁及加拿大總理卡尼最近接續訪問大陸，說明大陸正在推進東亞、歐洲及北美的地緣政治合作，從而抵銷川普的政治攻勢。

台灣當然是這一輪地緣政治角力的核心場域，從這個角度看，這次關稅協議與其說是賴清德的政治勝利，不如說是川普的勝利，在中美互有勝負的暗戰下，賴政府對川普的幫助正可謂厥功至偉。但是，大陸當然不會坐視被賴清德和川普合力要脅，在兩岸敵意螺旋不斷上升的背景下，進一步的政治衝擊幾乎無可避免。