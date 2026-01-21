搭阿蘇火山直升機墜毀火山口內！天候惡劣搜救受阻 2台人生死未卜

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生一起觀光直升機失聯事故，一架載有2名台灣遊客及1名日籍駕駛的直升機，起飛後不久即告失聯。經數小時搜索，日本警消在阿蘇火山中岳北東側斜坡一帶，發現嚴重毀損的直升機殘骸，但受限於火山氣體與天候條件，搜救行動一度暫緩，截至今（21）日，機上3人仍生死未卜。

日本熊本阿蘇火山觀光直升機失聯後發現殘骸，因濃霧與火山氣體影響，搜救行動受阻。（圖／熊本縣警提供）

據日媒報導，該架直升機於20日上午10時52分自「阿蘇卡德利動物王國」起飛，原定在火山口上空進行約10分鐘的觀光飛行。不料約在上午11時左右，消防單位接獲來自機上乘客智慧型手機發出的緊急通知，顯示直升機於阿蘇中岳第一火口附近遭遇「劇烈撞擊」。

廣告 廣告

救難人員於當天下午在阿蘇中岳第一火山口東北側斜坡發現失聯直升機殘骸，經比對機體序號確認身分。不過，現場地勢陡峭、機體嚴重毀損，加上濃霧干擾，救援人員暫時難以靠近。相關單位評估夜間搜救風險後，決定先行撤離，並集中人力與裝備，規劃於21日清晨再度展開地面與山區搜索。

然而，由於事故地點今晨仍遭濃霧籠罩、能見度不佳，搜救行動尚未能正式展開。直升機上包括1名36歲台灣籍女性、1名41歲台灣籍男性，以及1名64歲日籍男性駕駛，3人安危仍有待進一步確認。

更多FTNN新聞網報導

2台灣遊客搭「阿蘇火山」直升機墜火山口！疑似墜毀畫面曝光 今早急派先遣隊搜尋

快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認

快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！身分曝光 日警：火山口北側發現疑機身物體

